Silničáři upraví začátek sjezdu z Barrandovského mostu do Modřan a Braníku

Praha - Silničáři upraví místo, kde se z pražského Barrandovského mostu odděluje sjízdná rampa do Modřan a Braníku. Cílem přestavby je zvětšit kapacitu silnice a umožnit řidičům dostat se snáz z mostu. Práce začnou 28. dubna a trvat mají do 15. května. ČTK to sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Od 15. května pak začne letošní rekonstrukce mostu, která je naplánovaná do letošního 14. srpna.

"Jde o první významnějším omezení pro dopravu před hlavní částí rekonstrukce mostu," uvedla mluvčí. Podle ní bude z Barrandovského mostu ve směru z centra na Jižní spojku uzavřen pravý jízdní pruh před a za takzvaným rozštěpem u sjezdu k Modřanské ulici a levý jízdní pruh na sjízdné rampě v délce asi 130 metrů.

Dělníci zdemolují část zdi, která se zde nyní nachází, upraví terén a položí provizorní povrch vozovky, který bude sloužit při letošních opravách mostu. V místě prací bude snížen počet jízdních pruhů.

Letošní fáze oprav Barrandovského mostu zahrnuje práce na severní polovině jeho jižní části a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Doprava bude podobně jako loni vedena v každém směru ve třech jízdních pruzích místo současných čtyř. Barrandovská rampa bude uzavřena. Dělníci mimo jiné opraví svršek mostu a odvodnění, sanují spodní části nosné konstrukce či udělají nové římsy.

Rekonstrukce mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí, tvořené severní a jižní částí, z roku 1983 se dosud neopravovalo.