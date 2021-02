Silničáři: Proti ledové krustě pomohou vyšší teploty i sami řidiči

Olomouc - Silničáři v Olomouckém kraji se dnes snaží odstranit ze silnic silnou ledovou krustu, kterou na většině území vytvořil v noci na dnešek mrznoucí déšť. Na mnoha místech ji poté zasypal sníh, který tak zmírnil náledí na vozovkách. V terénu se snaží ledovou krustu ze silnic dostat sypače i pluhy, veškerá technika je v terénu, řekli ČTK dispečeři silničářů. V jejich úsilí jim mohou pomoci vyšší teploty přes den i samotní řidič, kteří posyp rozjezdí.

Na Olomoucku pokryl led téměř všechny silnice. "Krusta leží na všech cestách po celém okresu. Když jsem přebíral službu ráno po kolegovi, říkal, že celou noc byly dešťové srážky, déšť se sněhem, mrznoucí déšť nebo sníh. Bohužel, pro nás je to ta nejhorší varianta. Když na ledovou krustu napadne sníh, posyp hůře zabírá," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic Libor Palucha.

V terénu jsou na Olomoucku všechny sypače i pluhy. "Provádíme posyp solí se solankou, budeme doufat, že díky provozu i mírnějšímu počasí se to rozjezdí a rozpustí do břečky. Pokud budou teploty nižší, účinnost posypového materiálu bude delší, ale myslím si, že by se mohlo přes den oteplit. I ten provoz tomu částečně nahraje," doplnil Palucha.

Ledovou krustu se snaží odstranit silničáři i na Prostějovsku či na Přerovsku, i tam ji nad ránem pokryl sníh. Následky mrznoucího deště pocítili i motoristé, kteří se ráno mnohdy jen s obtížemi zbavovali až centimetrové vrstvy ledu, který stojící auta přes noc obalil.

Led na silnicích zaměstnává také silničáře na Šumpersku. "Mrznoucí déšť je pro nás nejhorší situace. Je ale lepší, když na ledovou krustu nasněží, zdrsní se to, nejhorší je holý déšť. Celý den budeme jezdit a přesypávat úseky a celý den budeme plužit," řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic. Podotkl, že mrznoucí déšť vytvořil zhruba půlcentimetrovou vrstvu ledu. "Jak to bředne, stále to nabývá a tvoří se tříšť," doplnil dispečer.

Silničáři shodně uvedli, že od rána je "bombardují" řidiči telefonáty ohledně situace na cestách. "Jsou to telefonáty o tom, že na vozovkách je sníh. Rozumný člověk se podívá na předpověď. Opravdu sypače nemohou být všude na všech místech, je to nereálné. My nečistíme silnice do sucha, ale odstraňujeme a zmírňujeme závady," doplnil olomoucký dispečer Palucha.