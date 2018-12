Praha - Silničáři na severu Čech varují před sněhovými jazyky a závějemi v Krkonoších a Krušných horách. Na části silnic ve vyšších polohách Vysočiny je ujetý sníh s drtí. Sypače v noci jezdily na Žďársku, kde napadlo nejvíc sněhu a místy byly návěje. Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývají místy zbytky rozbředlého sněhu, od středních poloh ujetý sníh krytý posypem. Sjízdné jsou s opatrností. Sníh zůstává na silnicích na východě Čech již jen v nejvyšších polohách. Většinou je uježděný, někde i rozbředlý, všechny cesty jsou ale sjízdné.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Sníh zůstává na silnicích na východě Čech již jen v nejvyšších polohách. Většinou je uježděný, někde i rozbředlý. Všechny komunikace jsou sjízdné, informují silničáři.

Opatrní by řidiči měli být v nejvyšších partiích Orlických hor a na Broumovsku. Sníh leží i na vozovkách v okolí Lanškrouna, Žamberka a na státní silnici přes Suchý vrch.

Dnes ráno bylo na východě Čech převážně zataženo, na Svitavsku, Jičínsku a Trutnovsku foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus čtyřmi stupni.

Liberecký a Ústecký kraj

Silničáři na severu Čech varují před sněhovými jazyky a závějemi, na které mohou řidiči narazit v Krkonoších a Krušných horách. Motoristé by proto do hor bez zimní výbavy neměli vyjíždět, a přibalit se vyplatí i lopatu a sněhové řetězy. Na silnicích nižších tříd, které se nesolí, leží silná vrstva ujetého sněhu, navíc stále fouká silný nárazový vítr.

Hlavní tahy v Libereckém i Ústeckém kraji jsou většinou holé, mokré a bez problémů sjízdné. V nižších polohách se objevují dešťové přeháňky, které v horách přecházejí ve sněžení. Teploty se pohybují většinou nad nulou, do pěti stupňů, v horách teploměry klesají i k minus dvěma. Kvůli silnému větru je pocitová teplota mnohem nižší.

Podle meteorologů se podobný charakter počasí udrží po celý den. Na severu Čech se budou objevovat srážky, které postupně i v horách budou přecházet v déšť. Teploty budou nad nulou a vítr by měl k večeru slábnout.

Olomoucký kraj

Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývají místy zbytky rozbředlého sněhu. Od středních poloh na nich leží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech kraje jsou většinou mokré, případně vlhké, a sjízdné bez omezení. Místy komplikuje dohlednost mrholení. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V Olomouckém kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus čtyř stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů, na horách plus dvou stupňů Celsia. Přes den bude v regionu zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. K večeru se od severozápadu může vyskytnout déšť, v polohách nad 800 metrů nad mořem pak srážky smíšené nebo sněhové, ojediněle i mrznoucí. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr.

Kraj Vysočina a Jihočeský kraj

Na části vedlejších silnic ve vyšších polohách Vysočiny leží ujetý sníh posypaný drtí. Sypače jezdily v noci na dnešek na Žďársku, kde v úterý napadlo nejvíc sněhu a kvůli větru se tam místy tvořily i návěje. Větší část komunikací v kraji je holá a suchá nebo vlhká po chemickém ošetření, řekl dnes ČTK Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby. V sousedním Jihočeském kraji nesněžilo a silnice jsou podle krajských silničářů suché.

Na Vysočině se k ránu teplota pohybovala od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Na Žďársku jezdily sypače v úterý večer i dnes ráno, celkem jich bylo 21. Problémy v dopravě podle dispečera nebyly v noci hlášeny nikde v kraji.

Přes den bude na Vysočině zataženo, přechodně i polojasno. Na severu kraje může ojediněle slabě pršet nebo padat déšť se sněhem. Teploty odpoledne vystoupí maximálně čtyři stupně nad nulu. Vítr s nárazy do 54 kilometrů v hodině bude večer slábnout.

V Jihočeském kraji meteorologové přeháňky během dne nečekají. Teploty se tam dnes dostanou také nejvýše ke čtyřem stupňům Celsia, na horách zůstanou kolem nuly. Vát bude mírný vítr.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá vrstva nového sněhu o tloušťce do deseti centimetrů. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a vlhké, na Kroměřížsku suché. V některých úsecích na Uherskohradišťsku snižují dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Přes den bude v regionu zataženo až oblačno s ojedinělým slabým deštěm. Vát bude slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr.