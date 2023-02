Silničáři kvůli počasí uzavřeli pro kamiony silnici na Harrachov

Liberec - Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli kvůli intenzivnímu sněžení od 06:00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci. Podle stavu sjízdnosti a vývoji počasí se může být termín uzavírky změnit, sdělil ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V návaznosti na toto opatření bylo podle Svobody aktivováno veškeré dopravní značení. "Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," zdůraznil. Meteorologové očekávají silné sněžení, v Jizerských horách a Krkonoších může o víkendu napadnout až 60 centimetrů sněhu, varují také před možnou tvorbou sněhových jazyků, zmrazků a náledí.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Značky motoristé mohou vidět na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

V Libereckém kraji sněží, v nižších polohách přechází sněžení v déšť se sněhem. I na hlavních tazích leží zbytky sněhu a mohou klouzat. Pozor by si měli dát řidiči nákladních aut hlavně ve stoupáních. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do tří stupňů, podle meteorologů se ale bude ochlazovat a sněžit bude na celém území kraje. Zesilovat bude i vítr, který může na horách v nárazech přesáhnout i 70 kilometrů v hodině. Mohou se tak tvořit sněhové jazyky.