Silničáři kvůli bourání mostu uzavřeli dálnici D10 u Kosmonos

Kosmonosy (Mladoboleslavsko)/ Poděbrady (Nymbursko) - Silničáři dnes večer kvůli bourání mostu uzavřeli dálnici D10 u Kosmonos na Mladoboleslavsku. Zatímco ve směru na Turnov řidiči přestali jezdit podle plánu v 19:00, v opačném směru směru na Prahu auta úsekem ještě přes půl hodiny projížděla. Ředitel krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger si v rozhovoru s novináři postěžoval na neukázněnost řidičů, kteří podle něj způsobili stavbařům i sobě nebezpečnou situaci. Policejní mluvčí Vlasta Suchánková ale později ČTK řekla, že motoristé se ničím neprovinili, protože se ve směru na Prahu posunul čas úplné uzavírky kvůli osazování dopravního značení.

Fotogalerie

Neprůjezdný je v obou směrech úsek mezi exity 46 na Kosmonosy a 53 na Bakov nad Jizerou. Objížďky vedou přes Kosmonosy nebo Horní Bousov. Provoz na dálnici chtějí cestáři postupně obnovit během neděle. Rychlé pruhy by mohly být otevřeny kolem nedělních 09:00, plně průjezdná by měla být dálnice hodinu po poledni.

Provoz na D10 byl omezen už dnes ráno, kdy silničáři uzavřeli pomalé jízdní pruhy nejdříve na Prahu a poté na Turnov. Suchánková ČTK řekla, že policisté přes den nezaznamenali žádné problémy v dopravě. "Bohužel podle předchozího plánu jsme chtěli začít bourat už během dne, ale most se jevil dost nestabilní, takže jsme odložili začátek demoličních prací až na sedmou hodinu večer, kdy je úplná uzavírka," uvedl Lichtneger. Předpokládá, že bourací práce skončí brzy ráno, pak přijde na řadu úklid a následně se bude postupně zprovozňovat dálnice.

Most přestřihnou pneumatické nůžky, betonové kusy poté spadnou do připraveného ochranného polštáře a dělníci je rozeberou a odklidí. "Využili jsme písek a hlínu, které byly u mostu. Udělá se z toho polštář a následně se to uklidí i se sutí," popsal postup prací Miloslav Bulušek z firmy Chládek a Tintěra.

Most nad D10 na Horní Stakory pochází z roku 1971 a je v havarijním stavu. Naposledy byl opravován koncem 90. let minulého století. Po poslední prohlídce technici rozhodli, že jeho další rekonstrukce by už nebyla výhodná. Po demolici stavbaři vybudují nový, v provozu má být koncem roku. "Náklady na nový most jsou zhruba 70 milionů. Oproti původnímu bude širší, bude rozšířen o cyklostezku," dodal Lichtneger.

V noci bude také od dnešních 22:30 do nedělních 06:30 zcela uzavřena dálnice D11 mezi sjezdem 42 na Libici nad Cidlinou a sjezdem 39 Kluky. Důvodem je diagnostický průzkum a zatěžovací zkouška lanového mostu. Řidiči budou muset použít objízdnou trasu přes Poděbrady. Stejná uzavírka je plánována i v noci na neděli 10. dubna.