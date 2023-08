Silničáři bourají podjezd pod nedokončenou Baťovou dálnicí

Ludkovice (Zlínsko) - Silničáři dnes začali bourat chátrající betonový podjezd v Ludkovicích na Zlínsku. Postaven byl v roce 1940 a původně měl stát pod silnicí ze Zlína do Luhačovic na Zlínsku, takzvanou Baťovou dálnicí, která však nikdy nebyla dokončena. Stavební firma k demolici využívá tři bagry s hydraulickými bouracími kladivy a hydraulickými nůžkami. ČTK to dnes ráno řekl Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které je příspěvkovou organizací hejtmanství a o silnice nižších tříd v regionu se stará.

"Jde to celkem dobře. Beton je bez výztuží zatím. Myslím si, že do tří dnů by firma měla zbourat ten objekt. Samozřejmě souběžně bude probíhat i odvoz materiálu, je to asi 4000 tun. Počítáme s tím, že ho bude firma recyklovat," řekl k postupu prací Malý. V příštím týdnu by podle něj měly pokračovat rekonstrukcí vozovky silnice třetí třídy z Ludkovic do Biskupic, která pod mostem vede. Chystá se i dostavba chodníku, který dosud před podjezdem z obou stran končil.

Se zájmem dnes ráno pozorovala demoliční práce řada místních, mezi nimi i Zdeňka a Ludmila Žmolíkovy. "Je to takové smutné podívání. Já už jsem tady 55 roků a od té doby pořád to tady je se mnou a teď naráz to zmizí. Byla to taková dominanta tady Ludkovic," řekla novinářům Zdeňka Žmolíková. "Je to ale popraskané, teče z toho voda, je to nebezpečné," doplnila Ludmila Žmolíková.

O demolici podjezdu, který nemá mostovku a zatéká do něj, rozhodli zastupitelé Zlínského kraje před dvěma lety. "Stavba je v havarijním stavu. Opadávají z ní betonové kusy, navíc je v úseku mostu přerušený chodník. Kousek od mostu je školka, chodí tudy maminky s kočárky, s dětmi, je to velmi nebezpečné místo. Stavba navíc nedává dopravně smysl. To všechno dohromady vedlo k tomu, že se rozhodlo o tom, že se to bude bourat," řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO). Zmínil i nezbytné náklady na údržbu podjezdu.

Jako Baťova dálnice bývá nejčastěji označován meziválečný plán podnikatele Jana Antonína Bati na silniční propojení Československa ze západu na východ. Stejně je ale přezdívána i chystaná silnice ze Zlína do Luhačovic. V krajině po ní jsou patrné některé pozůstatky, především u Ludkovic, kde stojí ještě jeden menší nadjezd, nebo na okraji Zlína. Nejvýraznějším z nich je ale nyní bouraný most, který měl pod takzvanou dálnicí vést a dnes mohl podle Petra Kopčila, ředitele Nadačního fondu Jana Antonína Bati, sloužit jako další turisticky atraktivní místo z Baťovské éry. Respektuje však názor odborníků, že je ve špatném stavu. "Je to něco, co nemůžeme podceňovat," řekl ČTK Kopčil.

Bourání mostu ho však mrzí. "Trošku nadneseně říkám, a co bude příště? Karlštejn? Protože kdybychom dávali na jakési rovnítko obecný názor, že stavba neslouží svému účelu, to znamená, že už tam nikdy žádná dálniční síť nebo silnice nepovede, a že je tedy zbytečná, tak to je podobné, jako říct, že na Karlštejně dneska už nebydlí panovník, nejsou tam uschovány korunovační klenoty, takže ten objekt vlastně taky nepotřebujeme," doplnil Kopčil.

Demoliční práce za sedm milionů korun a související dopravní omezení jsou v Ludkovicích naplánované do konce srpna. Vyžádaly si úplnou uzavírku silnice pod podjezdem. Objízdná trasa vede přes Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice a Biskupice na Zlínsku.