Praha - Uzavřené silnice a nehody aut i vlaků přineslo dnes v Česku sněžení se silným větrem. Problémy měly hlavně kamiony. V Karlovarském kraji byla uzavřena silnice z Božího Daru na Neklid a Klínovec, a zůstane tak nejméně do čtvrtečního rána. V Libereckém kraji zablokovala nehoda kamionu hlavní silnici z Tanvaldu do Harrachova. Asi hodinu byla uzavřená silnice I/43 z Lanškrouna na Albrechtice a Horní Heřmanice v Pardubickém kraji, odkud bylo třeba vyprostit uvízlé kamiony.

Od rána hustě sněžilo na horách na severu Čech a úklid silnic ztížil vítr, který vytvořil sněhové jazyky a závěje. I na hlavních silnicích se vytvořila vrstva sněhu. Pro kamiony nad šest tun silničáři kvůli sněhu do odvolání uzavřeli silnici přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Kvůli nehodě kamionu byla neprůjezdná i silnice 10 z Kořenova na Harrachov. Pro osobní auta už byl provoz obnoven.

V Libereckém kraji se situace v průběhu dne zlepšila, stále se ale objevují sněhové přeháňky. Sněží hlavně v horách, kde odklízení sněhu komplikuje silný vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky a závěje.

V souvislosti s počasím přibylo dopravních nehod. Mezi Žacléřem a Královcem na Trutnovsku skončila po havárii mimo silnici cisterna. Auta bourala i v centru Špindlerova Mlýna nebo v Peci pod Sněžkou. Podle policie by měli být řidiči opatrní v celých Krkonoších i Orlických horách.

V Karlovarském kraji zůstává zavřená silnice z Božího Daru na Neklid a Klínovec. Kvůli počasí byly v okolí uzavřeny téměř všechny sjezdovky. Před nepříznivými podmínkami na horách varovala i Horská služba, lidé by podle ní neměli podnikat hřebenové túry. Kvůli silnému nárazovému větru zrušil dnes skiareál Klínovec večerní lyžování. V části areálu se dnes nicméně navzdory počasí lyžovalo, lyžaři se do areálu mohli dostat z Jáchymova k dolní stanici lanové dráhy Prima Express.

I běžecké tratě tratě jsou zaváté a mohly by na ně padat stromy, uvedly pracovnice infocentra v Božím Daru.

Na silnici I/6 u Bochova na Karlovarsku se auto převrátilo na střechu, což omezilo provoz na hlavním tahu z Karlových Varů do Prahy. U Vodné nedaleko Bečova nad Teplou na Karlovarsku narazil osobní vlak do stromu přes železniční trať. Nikdo z 16 cestujících nebyl zraněn, řekl ČTK mluvčí hasičů Martin Kasal.

V Pardubickém kraji byla asi hodinu uzavřená silnice I/43 z Lanškrouna na Albrechtice a na Horní Heřmanice, odkud bylo třeba vyprostit uvízlé kamiony. Ráno na kluzký povrch upozorňovali silničáři i na dálnici D5 na Tachovsku od hranic s Německem. Na jihu Čech uvízlé kamiony zablokovaly silnici 141 u Libínského Sedla na Prachaticku. V Jihomoravském kraji namrzaly cesty v Bílých Karpatech a sníh se objevil i na Kroměřížsku ve Zlínském kraji. Na Vsetínsku v některých úsecích byly i mlhy.

Meteorologové dnes prodloužili výstrahu před silným větrem, na východě území hrozí do dnešní půlnoci. Ve zbytku Česka platí výstraha do 18:00. Tvořit se budou zmrazky a náledí, ve vyšších polohách až do pátku sněhové jazyky, na horách ojediněle i závěje.

Větrné počasí není jen v Česku. V Dánsku dnes přišlo o život šest lidí a 16 dalších utrpělo zranění při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje hlavní dánské ostrovy Sjaelland a Fyn.

Jihočeský kraj

Uvízlé kamiony dnes zablokovaly silnici 141 u Libínského Sedla na Prachaticku. Na vozovce tam leží sníh a silničáři úsek solí. Řidiči musejí být velmi obezřetní i na některých místech na Českokrumlovsku, kde se tvoří námraza. ČTK to řekl Tomáš Musil z dispečinku správy a údržby jihočeských silnic.

"Nejhorší momentálně je situace na Libínském Sedle," uvedl. Vozovka spojuje Prachatice a Volary a využívá ji také tranzitní doprava dále na hraniční přechod s Německem Strážné.

Na Českokrumlovsku se podle Musila tvoří námraza především na silnici první třídy číslo 39 v okolí Hořic na Šumavě a Černé v Pošumaví. "I v těchto úsecích vozovky solíme," řekl Musil.

Teploty v Jihočeském kraji se drží pod bodem mrazu. Na řadě míst se vyskytují sněhové přeháňky. Všechny vozovky v kraji jsou proto sjízdné se zvýšenou opatrností. Podle předpovědi meteorologů se večer mohou tvořit námrazy a někde i sněhové jazyky.

Jihomoravský kraj

Silný vítr ztěžuje od dnešního rána dopravu v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Hasiči kvůli tomu zasahovali u několika popadaných stromů, řekl ČTK jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Na Blanensku padá déšť se sněhem. V Bílých Karpatech namrzají vozovky.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus dvou do čtyř stupňů Celsia. Největší zima je na Blanensku i na Brněnsku, nejtepleji je naopak na Hodonínsku a Břeclavsku.

Silný vítr je v celém kraji. Podle Mikošky ale zatím hasiči neřešili nic závažného, zasahovali pouze u popadaných stromů na komunikacích. Vyjeli kvůli tomu například do Vyškova nebo do obcí Studnice na Vyškovsku a Býkovice nebo Velké Opatovice na Blanensku.

Karlovarský kraj

Kvůli silnému větru a sněžení je uzavřena silnice z Božího Daru na Neklid i dále na Klínovec. Jen s velkými obtížemi je sjízdná silnice z Jáchymova na Boží Dar. Skiareály tu kvůli počasí výrazně omezily provoz, v provozu je pouze malý dětský vlek a pojízdný pás v lyžařském areálu Novako. Do hor by se neměli vydávat ani příznivci běžeckého lyžování, tratě jsou zaváté a mohly by na ně padat stromy. V tiskové zprávě to uvedly pracovnice infocentra v Božím Daru.

"Žádáme návštěvníky, aby nevyjížděli do vrcholových partií Krušných hor. V okolí Božího Daru fouká silný vítr, sněží, lyžařské areály jsou uzavřeny. Lyžařský areál Klínovec má na Neklidu v provozu dva vleky, ale v současné době je přístup do areálu z Božího Daru uzavřen," uvedla za infocentrum Iva Králová.

Sníh ze silnic se nedaří odklízet především kvůli silnému větru, který podle předpovědi meteorologů může na horách dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Na silnicích se proto tvoří sněhové jazyky.

Královéhradecký kraj

Krkonoše dnes zasáhlo silné sněžení. V kombinaci se silným větrem se místy tvořily sněhové jazyky a závěje. Během dopoledne tam na uklouzaných vozovkách havarovala řada aut. S maximální opatrností by si měli počínat i řidiči v Orlických horách a ve výše položených oblastech Náchodska. Také tam policie eviduje několik nehod. Většina z nich se obešla bez zranění. ČTK to zjistila od policie a silničářů.

"V horských lokalitách problémy jsou. Nějaké nehody v souvislosti s počasím máme, ale není to nic dramatického. Nehody nejsou vážné," řekl dnes ve 12:15 mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Cisterna havarovala na silnici mezi Žacléřem a Královcem na Trutnovsku, skončila mimo silnici. Tři osobní vozidla bourala v centru Špindlerova Mlýna nebo i v Peci pod Sněžkou. V Orlických horách se u Zdobnice na Rychnovsku srazilo osobní auto se sypačem a havarovala také tři osobní auta u Olešnice v Orlických horách.

Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před silným větrem, který má v Krkonoších dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Pro odpoledne varují také před náledím. Dnes by měla být v hradeckém kraji proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami, na horách i s trvalejším sněžením. K večeru má srážek ubývat. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus šesti stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Sněžení a silný vítr dnes zkomplikovaly dopravu v Libereckém kraji. Pro kamiony nad šest tun silničáři kvůli sněhu do odvolání uzavřeli silnici přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Silnice se v zimě nesolí, řidiči kamionů musí k cestě do Raspenavy a Hejnic využít silnici 13, která se udržuje chemicky. Kvůli nehodě kamionu byla neprůjezdná i silnice 10 z Kořenova na Harrachov. Pro osobní auta už byl provoz obnoven, čeká se na odtažení kamionu, řekl ČTK ředitel společnosti Silnice LK Petr Šén.

Problémy měly kvůli sněžení nejen kamiony, ale i řidiči osobních automobilů. Jen za dopoledne řešili policisté zhruba dvě desítky dopravních nehod, většina se však naštěstí obešla bez zranění. Situace se v průběhu dne zlepšila, stále se ale objevují sněhové přeháňky. Sněží hlavně v horách, kde navíc odklízení sněhu komplikuje silný vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky a závěje. "V horských střediscích hlavně v Krkonoších navíc komplikují úklid komunikací auta zaparkovaná podél silnic mimo vyhrazená parkoviště," poznamenal Šén.

Sněžení se objevuje na většině území kraje. I na hlavních silnicích tak zůstává vrstva sněhu. Motoristé by měli zpomalit. Problémy mají hlavně kamiony ve stoupáních, třeba v Jablonci nad Nisou zablokovaly dopoledne kruhový objezd na výjezdu na Liberec, když se nedokázaly na mokrém sněhu rozjet do mírného kopce. Problémy měly nákladní vozy i na silnici číslo 9 ve směru na Rumburk nebo na silnici 13 na Práchni u Kamenického Šenova. Uvízlý kamion zkomplikoval dopravu v Liberecké ulici v Jablonci, na silnici 10 v nedalekém Pěnčíně, ale i na silnici 13 v Rynolticích.

Podle meteorologů má být dnes oblačno se sněhovými přeháňkami, na horách bude sněžení trvalejší. "Očekáváme nárazy větru až 75 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů," uvedli v předpovědi na dnešek pro Liberecký kraj. Ubývání srážek a oblačnosti očekávají meteorologové až k večeru. V průběhu dne se ale postupně ochladilo, teploty se většinou pohybují těsně pod nulou.

Olomoucký kraj

Provoz na silnicích v Olomouckém kraji dnes ráno komplikují sněhové přeháňky, silný vítr i namrzající vozovky. Správci silnic nabádají řidiče, aby jezdili velmi opatrně. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kvůli silnému větru na několika místech kraje popadaly na silnice stromy či větve.

Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. V noci kvůli sněhovým přeháňkám i poklesu teplot vyjely do terénu sypače a vozovky v obou horských okresech jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích udržovaných inertním posypem zůstává vrstva čerstvého sněhu.

Opatrnost je ráno na místě také ve zbývajících částech Olomouckého kraje. Na Prostějovsku mohou ráno silnice kvůli smíšeným srážkám namrzat. Správci silnic tam od noci vozovky preventivně ošetřují chemickým posypem. Sněhové přeháňky byly v noci také v severní části Olomoucka či na Přerovsku, kde jsou vozovky chemicky ošetřeny. Zvýšená opatrnost je na místě ve vyšších polohách a lesních úsecích.

Olomoucký kraj v noci zasáhl silný vítr a v horských oblastech se mohou tvořit sněhové jazyky. Kvůli silnému větru na několika místech kraje v noci popadaly stromy. Hasiči zatím evidují sedm výjezdů. Jednotky hasičů zasahovaly například v Kostelci na Hané na Prostějovsku, v Javorníku a Travné na Jesenicku či Klopině na Šumpersku.

"Hasiči ve všech případech likvidovali popadané stromy a větve na komunikacích. Jednalo se o jednotlivé stromy, které většinou spadly na komunikace nebo vedle silnic. Podle dostupných informací nebyl při událostech nikdo zraněn," řekla ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Pardubický kraj

Silné sněžení komplikuje dopravu v Pardubickém kraji. Kvůli sněhu byla pro dopravu asi hodinu zcela uzavřena státní silnice I/43 z Lanškrouna na Albrechtice a dále na Horní Heřmanice. Hasiči v tomto úseku museli vyprošťovat uvízlé kamiony. Další silnice první třídy, I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody na Orlickoústecku je podle twitteru policie sjízdná pouze se sněhovými řetězy, silničáři je doporučují i pro osobní vozy. Kluzké vozovky zapříčinily i několik nehod.

Před 11:00 zasahovaly tři vozy záchranky u dopravní nehody dvou osobních vozů na Orlickoústecku. "Řidič jednoho z aut musel být uveden do umělého spánku a připojen k umělé plicní ventilaci a monitoru vitálních funkcí a následně převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Další ženu s dítětem převezla s lehkými zraněními hrudníku a rukou záchranka do Orlickoústecké nemocnice.

Sněží nebo déšť se sněhem padá v celém kraji, zvláště v jeho východní části. Dopravu komplikuje i silný, často až nárazový vítr. Opatrní by měli být řidiči i v okolí Hlinska, Lanškrouna a Litomyšle. Uježděný nebo rozbředlý sníh leží na silnicích na Orlickoústecku, Poličsku, Vysokomýtsku a Žamberecku.

Plzeňský kraj

Sněhové přeháňky a silný vítr komplikují dnes celý den dopravu na silnicích v Plzeňském kraji. Po silnějším sněžení zůstala odpoledne na některých silnicích vrstva sněhu, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Řidiči by si měli v první pracovní den nového roku dát pozor na zhoršené podmínky a kluzké vozovky, a to i na dálnici D5. V okolí Plzně se nyní stalo několik dopravních nehod, řekla ČTK kolem 13:45 policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Odpoledne napadlo v okolí Plzně během krátké doby několik centimetrů sněhu. "V souvislosti s dnešními povětrnostními podmínkami řeší plzeňští dopravní policisté zvýšený počet dopravních nehod na plzeňských silnicích. Policisté žádají řidiče, aby byli obezřetní, dotčenými místy projížděli s největší opatrností, nepřeceňovali svoje řidičské schopnosti a věnovali pozornost aktuálnímu stavu vozovky či případně využili i služby městské hromadné dopravy," vyzvala Hokrová.

Nehody se staly například u Tlučné v okrese Plzeň-sever, kde havaroval autobus. Další autobus boural u Vlčtejna na jižním Plzeňsku. Obě nehody se podle ŘSD obešly bez zranění. Do zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu naboural autobus u Erpužic na Tachovsku. U železničního přejezdu bouralo také osobní auto ve Velkém Boru na Klatovsku. Další nehody se staly například u Litohlav, u Kamenného Újezda a u Dobříva na Rokycansku, u Kyšic, Vochova a Losiné na Plzeňsku.

Ústecký kraj

Hasiči v Ústeckém kraji odstraňovali v noci na dnešek stromy a větve, které popadaly při silném větru. Patnáct výjezdů zaznamenali zhruba do půl osmé ráno. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Vítr vystřídalo nyní v regionu sněžení, kvůli kterému je snížena viditelnost na silnicích. Všechny cesty jsou zatím sjízdné.

Silně foukalo v regionu celý první den nového roku. Vítr ještě zesílil v noci na dnešek. Hasiči měli práci na Děčínsku, kde spadly tři stromy. Další spadl u Dubičné na Litoměřicku, jeden odstraňovali z plotu u Jirkova. V Trnovanech na Teplicku ležel strom na vozovce a na elektrické dráty spadl v Teplicích - Hudcově.

V jednom případě vyjeli hasiči k vyvrácené lampě v Louce u Litvínova a spadlému elektrickému kabelu na vozidlo v Oldřichově na Teplicku. V okresu Ústí nad Labem spadl strom na elektrické vedení a vozovku v Povrlech.

Vítr dnes krátce po osmé hodině vystřídalo sněžení. Silničáři proto nabádají řidiče k opatrnosti. Meteorologové upozorňují, že se může tvořit náledí a sněhové jazyky.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy, které silničáři ošetřili solí, jsou mokré, na některých silnicích nižších tříd leží vrstva rozbředlého sněhu. Silničáři v noci na dnešek vyjížděli v celém kraji asi se 100 sypači. Někde zasahovali hasiči kvůli odstraňování stromů spadlých na silnice.

"Kolem půlnoci začala jít teplota dolů, vozovky začaly trochu namrzat, přišly tři nevýrazné sněhové přeháňky, napadlo do tří centimetrů sněhu," řekl dispečer krajských silničářů Roman Hubený.

Teplota se v noci pohybovala přibližně od jednoho stupně do minus dvou stupňů Celsia. Ve stejném rozpětí budou podle meteorologů i dnešní nejvyšší odpolední teploty. Později se má ochlazovat a může se tvořit náledí nebo zmrazky.

Do dnešního večera platí výstraha meteorologů před silným větrem, který může v nárazech dosahovat až 80 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru spadlo v kraji na silnice několik stromů. Hasiči je v noci odstraňovali v Ocmanicích nebo Bítovánkách na Třebíčsku nebo v obci Kámen na Pelhřimovsku.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes ráno namrzat. Vozovky na většině míst regionu jsou holé, mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. V některých úsecích na Vsetínsku snižují dohlednost mlhy, na Kroměřížsku sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V kraji platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem, vznikem náledí a v jeho části také sněhových jazyků.

Ve Zlínském kraji je převážně zataženo, pouze na Uherskohradišťsku skoro jasno. Místy fouká silný vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude panovat proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území se sněhovými přeháňkami. K večeru očekávají meteorologové ochlazování a lokálně možnost tvorby náledí nebo zmrazků. Ve vyšších polohách se mohou vlivem silného větru místy tvořit sněhové jazyky.