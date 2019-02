Praha - Dopravu ve středních Čechách dnes komplikuje silné sněžení. Cestáři vyslali do terénu veškerou techniku a nabádají řidiče k opatrnosti. Silně sněží také v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji hustě sněží. Mokrý sníh na jihu Čech vyvrací stromy do silnic a na železnici, hasiči měli od rána kvůli odstraňování následků sněžení téměř sto výjezdů. Sněhová nadílka omezila dnes ráno a dopoledne i provoz na některých železničních tratích, hlavně v jihozápadních Čechách.

Sněhová nadílka omezila dnes ráno a dopoledne i provoz na některých železničních tratích, hlavně v jihozápadních Čechách. Provoz komplikují spadlé stromy či poruchy vedení. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

V úseku Ždírec - Nepomuk vlak narazil do stromu, který zřejmě spadl pod tíhou sněhu. České dráhy se pokouší zavést v úseku náhradní autobusovou dopravu, ale kvůli přívalům sněhu se to nemusí podařit. "I ty autobusy budou mít zřejmě problém se tam dostat," uvedla Novotná. Na trati ve Střelských Hošticích u Horažďovic je hlášena porucha trakčního vedení.

Další spadlý strom je ve středních Čechách na tratích v úsecích Beroun - Karlštejn a Zdice - Písek. Na řadě tratí jsou také zaváté výhybky, které je třeba omést což působí kratší zpoždění.

Kvůli sněhové kalamitě je také podle webu ČD přerušen provoz v hlavním městě v úseku Masarykovo nádraží - Praha Holešovice. Dálkové vlaky směřující na Ústí nad Labem tak nabírají zpoždění 45 až 55 minut.

Jihočeský kraj

Mokrý sníh na jihu Čech vyvrací stromy do silnic a na železnici, hasiči měli od rána kvůli odstraňování následků sněžení téměř sto výjezdů. Podle údajů na webu Českých drah byl dopoledne provoz v kraji mimořádně přerušen na třech úsecích tratí. Popadané stromy zablokovaly trať mezi stanicemi Písek a Záhoří, vlaky nejezdí ani mezi Střelskými Hošticemi a Plzní, kde jeden vlak najel do spadlého stromu. Vlaky stály i mezi Čížovou a Vráží u Písku, v tomto úseku už byl provoz obnoven.

Policie zaznamenala od rána dvě desítky dopravních nehod, zatím se obešly bez těžších zranění lidí. ČTK to řekla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová v 10:00.

Podle silničářů začalo na jihu Čech sněžit asi tři hodiny po půlnoci, na Šumavě do rána napadlo i kolem 15 centimetrů sněhu.

Hasiči začali popadané stromy odklízet kolem 06:00. Do 10:00 se počet zásahů přiblížil stovce. "Více než tři desítky událostí evidujeme na Písecku, stejný počet je na Strakonicku, o něco méně na Prachaticku," uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů. Podotkla, že během jednoho výjezdu často jednotky odstraňují více popadaných stromů. Někde spadly stromy i na auta, žádná zranění ale zatím hasiči nemají hlášená.

Na železnici se začaly problémy objevovat před 08:00. V úseku mezi Plzní a Českými Budějovicemi přestaly vlaky jezdit kvůli poruše trakčního vedení ze Střelských Hoštic směrem na Plzeň. Omezení zřejmě potrvá do 14:00, měly by tam být zajištěny náhradní autobusy. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují dráhy i mezi stanicemi Písek a Záhoří, kde by měla výluka skončit asi hodinu po poledni.

Silničáři mají venku všechny sypače a spolu s hasiči průběžně z vozovek odstraňují popadané větve a stromy. "Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, nicméně žádnou jsme neuzavřeli," řekl Jan Vykouk z dispečinku krajské správy a údržby po 10:00.

Přes den bude na jihu Čech zataženo. Místy i vydatné sněžení bude slábnout později odpoledne a večer. Teploty budou nejvýše mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Vát bude mírný vítr.

Karlovarský a Plzeňský kraj

V Karlovarském a Plzeňském kraji od rána hustě sněží. Silnice jsou kluzké a místy komplikují dopravu lehčí nehody. Vyjet se ale zatím dá i do hor, kde se silničáři snaží silnice udržovat tak, aby přijíždějící tisíce lyžařů dokázaly bezpečně projet. ČTK to dnes řekl dispečer silničářů Karlovarského kraje Viktor Tomášek.

"V terénu máme všechny vozy, silnice ošetřují zhruba už od tří hodin ráno. Silnice I/25 na Jáchymov a Boží Dar je momentálně čerstvě odklizená a je průjezdná. Soustředíme se na to hlavně kvůli lyžařům, kteří o víkendu přijíždějí. Sjízdné jsou i příjezdové cesty do Bublavy," řekl ČTK Tomášek. Podle Tomáška mohou sice silnice v kraji klouzat, doprava je ale plynulá a nikde zřejmě nestojí ani kamiony.

Kamiony nicméně stojí na dálnici D5 za sjezdem na Rokycany směrem na Rozvadov. Na dálnicích i silnicích první třídy v Karlovarském i Plzeňském kraji leží rozbředlý sníh. U Mladotic na severním Plzeňsku se po havárii převrátilo auto, došlo tam i ke zranění. K lehčím nehodám bez zranění, většinou haváriím do svodidel, došlo na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u Bochova, u Štáhlav na Plzeňsku nebo v Mochtíně na Klatovsku.

Podle předpovědi meteorologů má v západních Čechách silně sněžit až do pozdního večera. Srážky mají ustávat až během noci na pondělí.

Silnici u Zelené Lhoty na Šumavě blokuje autobus

Silnici u Zelené Lhoty v lokalitě Na Sedle na Šumavě blokuje autobus, po smyku stojí napříč silnicí. Nesjízdná je kvůli sněhové kalamitě silnice z Rejštejna do Srní, informovala policejní mluvčí Dana Ladmanová. Sněžení od rána komplikuje sjízdnost v celém Plzeňském kraji, hasiči museli odstranit také 32 stromů spadlých přes silnice i železnici.

"V jednom případě šlo o pád stromu na vozidlo v Plzni na Bílé Hoře. V Srbech zase najel vlak do stromu," uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Nikdo ale v souvislosti se spadlými stromy nebyl zraněn.

Potíže sněžení způsobuje i na dálnici D5 a silnicích prvních tříd. Policie kvůli sněhové kalamitě doporučuje řidičům raději vůbec nevyjíždět, nebo pouze s maximální opatrností.

Liberecký a Ústecký kraj

Na severu Čech sněží a fouká vítr. Vrstva čerstvého sněhu leží i na hlavních tazích včetně dálnic D7, D8 a D10 a komplikuje dopravu. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních, na silnici 9 při výjezdu z Jiřetína na Děčínsku na kopci Šébr stojí odstavený kamion. Silničáři doporučují jezdit se zvýšenou opatrností.

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno i kabinovou lanovku na Ještěd. Vítr tam v nárazech dosahuje 90 kilometrů v hodině, přípustných je ale jen 58 kilometrů. Fouká kolmo na lana a vítr kabiny rozhoupává, což je nebezpečné. "Zatím není jasné, kdy bude lanovka jezdit, vítr se má uklidňovat až k večeru," řekl ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Podle meteorologů má během dne napadnout až 20 centimetrů sněhu. Teploty v Libereckém a Ústeckém kraji se dnes ráno pohybují od minus tří do dvou stupňů Celsia. Silnice mohou klouzat. Hlavně v Libereckém kraji fouká i silný nárazový vítr, který může na silnicích vytvářet sněhové jazyky a závěje. Kvůli sněhu museli ráno dočasně uzavřít silnici třetí třídy z Kořenova na Jizerku.

Moravskoslezský kraj

V Beskydech na Frýdecko-Místecku je na silnicích rozbředlá vrstva sněhu. Na Opavsku jsou místy zbytky zledovatělého sněhu. Na Bruntálsku jsou silnice mokré. Místy je v Moravskoslezském kraji mlha nebo dohlednost ztěžuje déšť. Silničáři proto zejména v těchto úsecích nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se předělává na dálnici.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji většinou zataženo. Postupně na většině území bude pršet, což se k večeru změní v déšť se sněhem a v horách ve sněžení.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka pokrývá dnes ráno rozbředlá vrstva sněhu, případně zmrazky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou holé, mokré a sjízdné bez omezení. Místy komplikují řidičům dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo s deštěm, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout šesti stupňů, na horách a na Jesenicku pak dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo, postupně na většině území s deštěm. Na horách a na Jesenicku očekávají meteorologové srážky smíšené nebo sněhové. Během odpoledne dojde od severozápadu k přechodu na srážky smíšené nebo sněhové v celém regionu. Vát bude slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.

Pardubický a Královéhradecký kraj

Na silnicích na východě Čech zůstávají zbytky sněhu jen místy ve výše položených oblastech. Je rozbředlý, ale může tvořit i zledovatělou vrstvu. Všechny komunikace jsou sjízdné, uvádějí silničáři.

Zpomalit by měli řidiči na menších silnicích v okolí Lanškrouna, v Krkonoších a v nejvyšších polohách Orlických hor. Zledovatělý sníh je také v oblasti Žamberka a v Železných horách.

Dnes ráno bylo v na východě Čech zataženo, na většině území pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly od nuly do plus čtyř stupňů.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes komplikuje silné sněžení. Cestáři vyslali do terénu veškerou techniku a nabádají řidiče k opatrnosti. Policie zaznamenala desítky nehod, většinou se obešly bez větších následků. Potíže mají příměstské autobusy, některé kvůli počasí nevyjely. Problémy jsou i na železnici. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a vytahují uvízlá vozidla.

"Zaznamenali jsme enormní nárůst zásahů ve spojitosti se sněhem. Nejvíce je to ho na Benešovsku a Příbramsku," řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Od půlnoci do 10:00 podle něj hasiči řešili kolem čtyř desítek případů. "Převažují popadané stromy, šlo také o pár drobnějších nehod a poměrně často jsme voláni k vytažení kamionů nebo autobusů, které zůstaly napříč silnicí," dodal Svoboda.

Problémy se objevily i na železnici, kvůli překážkám na trati musel být přerušen provoz mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary, Berounem a Karlštejnem či Lochovicemi a Jinci.

Kvůli sněžení ráno nejezdily autobusy mezi Solopisky a Vonoklasy u Prahy, Dobročovicemi a pražským sídlištěm Rohožník, Kouřimí a Českým Brodem na Kolínsku nebo mezi Kralupy nad Vltavou na Mělnicku a Velvary na Kladensku. Potíže měly autobusy také v Hradištku u Prahy.

Dálnici D8 na osmém kilometru ve směru na Prahu dnes dopoledne zablokovaly tři kamiony, které uvízly na špatně sjízdné vozovce. Muselo se počkat na cestáře, až dálnici upraví.

Cestáři vyslali do terénu veškerou techniku. "Máme plné nasazení, což je nějakých 150 sypačů a traktorové radličky, co máme nasmlouvané. V zásadě zatím stíháme, žádné mimořádné události nemám hlášené. Sjízdnost je s opatrností možná," řekl ČTK ráno pracovník dispečinku krajských cestářů.

D8 u Prahy zablokovaly kamiony, uvízly na špatně sjízdné dálnici

Dálnici D8 na osmém kilometru ve směru na Prahu dnes dopoledne zablokovaly tři kamiony, které uvízly na špatně sjízdné vozovce. Muselo se počkat na cestáře, až dálnici upraví. Doprava byla odkláněna na Úžice, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Hašlová. Provoz pro osobní auta se podařilo obnovit po půlhodině, pro nákladní zhruba po další čtvrthodině.

Událost byla hlášena před 09:30. "Kvůli špatné sjízdnosti dálnice tři kamiony zablokovaly průjezd ve směru na Prahu," uvedla mluvčí. Nákladním autům policie zpočátku nedoporučovala pokračovat v jízdě po dálnici.

Dopravu ve středních Čechách dnes komplikuje husté sněžení, policie zaznamenala zvýšený počet nehod. Zatím se obešly bez závažných následků, většinou jde o pomačkané plechy. "Máme hlášené desítky událostí v dopravě, ať již jde o popadané stromy nebo drobné nehody," dodala Hašlová.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd Vysočiny je v některých úsecích vrstva zledovatělého sněhu, místy i s vyjetými kolejemi. V noci na dnešek padal sníh s deštěm na Pelhřimovsku, na vozovkách tam mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Jinde v kraji pršelo a solené hlavní tahy jsou holé. Vyplývá to z informací dispečinku krajské správy a údržby. Teploty na Vysočině byly ráno od nuly po pět stupňů Celsia.

Zataženo s deštěm bude v tomto kraji i přes den, v jeho západní části budou srážky smíšené nebo i sněhové. Odpoledne a k večeru začne postupně sněžit v celém kraji. Nejvyšší denní teploty se budou držet mezi nulou až šesti stupni Celsia. Odpoledne se bude od západu ochlazovat, tvořit se může náledí a zmrazky, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Výstraha před náledím platí na Vysočině od dnešních 16:00 do 09:00 v pondělí.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až deseti centimetry. V některých úsecích se z ní však stává rozbředlá kaše, místy motoristé narazí také na vyjeté ledové koleje. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé a mokré, případně vlhké. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V kraji je převážně oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr, na Vsetínsku se objevují mlhy. Teploty se ráno pohybovaly od dvou do osmi stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout devíti stupňů Celsia. Přes den bude zataženo s deštěm nebo občasným deštěm. Později večer se postupně může vyskytnout déšť se sněhem, kvůli kterému existuje riziko vzniku náledí. Vát bude mírný východní až jihovýchodní vítr, později večer se změní na severovýchodní až severní.