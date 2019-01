Moskva - Komando ruské policie dnes zadrželo na letišti na západě Sibiře muže, který se pokusil unést letadlo společnosti Aeroflot do Afghánistánu. Oznámili to federální vyšetřovatelé. Ukázalo se, že dotyčný cestující nebyl ozbrojen, jak vyhrožoval, ale byl silně opilý. Za únos letadla pod pohrůžkou násilí hrozí jednačtyřicetiletému Rusovi až 12 let vězení.

Letoun Boeing 737 na lince ze sibiřského naftařského města Surgutu do Moskvy se pokusil unést cestující, který požadoval, aby boeing odletěl do Afgánistánu. Stroj přistál na letišti v nedalekém Chanty-Mansijsku, kde jej obklíčili policisté, kteří posléze do letadla pronikli a únosce zadrželi. "Při osvobozování nikdo z cestující a členů posádky neutrpěl," ujistil Aeroflot.

"Podle předběžných zjištění opilý cestující vyhrožoval, že má zbraň, během letu se pokusil prodrat do pilotní kabiny a požadoval změnu kurzu," uvedla mluvčí vyšetřovatelů Svetlana Petrenková. "Kapitán letadla se rozhodl přistát v Chanty-Mansijsku. Muž byl zatčen. Šlo o obyvatele Surgutu, který byl dříve souzen za poškozování majetku," dodala.

Aeroflot se rozhodl vypravit do Chanty-Mansijsku jiné prázdné letadlo, aby přepravilo cestující, kteří původně do stroje na lince Surgut-Moskva nastoupili. Na palubě bylo podle televize Rossija 24 celkem 75 lidí, včetně pěti dětí a sedmi členů posádky.

Kapitán letadla po přistání v Chanty-Mansijsku ohlásil, že mezipřistání je kvůli doplnění paliva, což zabere asi čtvrt hodiny, a vyzval všechny, aby zůstali v klidu. O tom, co se děje, se cestující dozvídali až poté, co se po přistání připojili mobilními telefony k sociálním sítím a internetu. "Panika na palubě nevypukla, ale natáčet videa letušky zakázaly," poznamenal deník.