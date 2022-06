Silné bouřky se budou v západní polovině ČR vyskytovat do čtvrtka

Praha - Silné bouřky s nárazovým větrem a krupobitím se budou v západní polovině ČR vyskytovat minimálně do čtvrtka a zejména menší řeky, jejichž hladiny zvedl předchozí intenzivní déšť, mohou ojediněle dosáhnout na druhý až třetí povodňový stupeň. Naproti tomu na Moravě a ve Slezsku kvůli suchu a horku zůstává do odvolání platnosti upozornění před nebezpečím vzniku požárů. Od středy do pátku tam budou teploty v nižších a středních polohách překračovat 31 stupňů, sdělil dnes ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silné a velmi silné bouřky doprovázené poryvy větru o rychlosti až 90 kilometrů v hodině, krátkodobými úhrny srážek kolem 50 milimetrů a menšími kroupami očekávají v Čechách a na českomoravském pomezí meteorologové dnes večer a v noci, ve středu odpoledne a v noci na čtvrtek. "Silné bouřky se mohou vyskytnout i v pátek. Předpověď budeme upřesňovat," doplnil ČHMÚ.

Vzhledem k tomu, že některé oblasti zasáhly silné bouřky i v uplynulých hodinách, budou podle meteorologů výrazně kolísat hladin zejména menších toků. S velkou pravděpodobností podle nich překročí první povodňový stupeň a při velmi intenzivních bouřkách ojediněle i vyšší stupeň. Toto upozornění se týká Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého a Jihočeského kraje, Vysočiny a Prahy.

Silné bouřky se v Čechách objevily už v pondělí večer a v noci na dnešek. Například mezi Strakonicemi a Horažďovicemi bude po noční bouřce několik dní neprůjezdná železniční trať. Déšť ji podemlel a na trakční vedení spadly stromy. Meteorologové na facebooku dnes uvedli, že při pondělních večerních a nočních bouřkách zaznamenali extrémní úhrn srážek v Katovicích na Strakonicku, kde spadlo 187,5 milimetru srážek, přitom minutové intenzity v době nejsilnějšího deště dosahovaly i tří milimetrů. "Tato mimořádná srážka naštěstí spadla do téměř rovinaté oblasti, a proto kromě lokálních zátop nezpůsobila přívalovou povodeň. Přesto hladina Otavy, která je zde už poměrně velká řeka, se ve Strakonicích zvedla o více než metr," uvedli meteorologové.

Déšť rozvodnil řeky i v dalších regionech. Například v Plzeňském kraji zvedl hladinu Holoubkovského potoka, Úslavy ve Ždírci a Bradavy v Žákavě na jižním Plzeňsku.