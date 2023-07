Silná bouře si v Nizozemsku vyžádala jednu oběť a dva zraněné, narušila dopravu

Amsterodam/Berlín - Nejméně jednoho mrtvého a dva zraněné si vyžádala nezvykle silná letní bouře, která dnes zasáhla Nizozemsko. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž vichr dosahující až 145 kilometrů za hodinu výrazně narušil leteckou a železniční dopravu v zemi. Úřady vyzvaly občany, aby, pokud možno, nevycházeli z domů. Vítr, který by mohl dosahovat síly orkánu, očekávají meteorologové také na severu Německa.

V nizozemském městě Haarlem přišla o život žena, na kterou při bouři spadl strom. Další dva lidé utrpěli zranění v Amsterodamu, když padající stromy zasáhly jejich auta. Amsterodamské letiště Schiphol dnes ráno zrušilo přes 300 letů a uvedlo, že letecký provoz bude omezen až do 15:00 SELČ. Na severu Nizozemska byla zastavena také vlaková doprava a dálnice vedoucí na sever od Amsterodamu byla uzavřena kvůli padajícím stromům.

V provincii Noord-Holland, která zahrnuje také Amsterodam, vydal nizozemský meteorologický ústav červený, tedy nejvyšší stupeň varování před bouří. Podle meteorologů je nynější bouře, která byla pojmenována Poly, nejsilnější v Nizozemsku od ledna 2018.

Německé úřady vyzvaly, aby řidiči v ohrožených oblastech na severu země nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. V německé spolkové zemi Dolní Sasko dnes některé školy kvůli bouři preventivně zrušily vyučování, v Hamburku budou od dnešního poledne uzavřeny některé hřbitovy, informovala agentura DPA.

Německá meteorologická služba varovala před nepříznivým počasím v částech spolkových zemí Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko a Hamburk. Meteorologové uvedli, že na pobřeží Severního moře lze přes den očekávat vítr dosahující v nárazech rychlosti 120 kilometrů v hodině. "To je na letní bouři skutečně extrémní," uvedla meteorologická služba. V noci na čtvrtek by měl vichr postupně zeslábnout.

Meteorologové žádají občany, aby před příchodem větru zajistili předměty, které by mohly uletět. Bouřky, lijáky a silný vítr mohou zasáhnout i jižnější části Německa, sdělili.

Amsterodamské letiště zrušilo 300 letů, včetně spojů s Prahou

Amsterodamské letiště Schiphol dnes ráno zrušilo asi 300 letů. Důvodem je silný vítr, který vedle letecké dopravy narušil i tu železniční. Úřady vyzvaly lidi, aby zůstali doma, informovala nizozemská tisková agentura ANP. Rušení letů se dotklo i spojů mezi Amsterodamem a Prahou.

Letiště v úterý varovalo, že zruší mezi 09:00 a 11:00 SELČ veškeré odlety a přílety kvůli očekávané kombinaci silných poryvů větru, deště a špatné viditelnosti. Později upozornění aktualizovalo a uvedlo, že letecký provoz bude omezen až do 15:00 SELČ a že je nutné počítat s rušením nebo zpožděním všech letů, tedy jak příletů, tak odletů.

Podle internetových stránek pražského letiště byly dnes dopoledne zrušeny dva páry spojů. Jedním byl let společnosti KLM s příletem z Amsterodamu v 08:10 a s odletem do Amsterodamu v 08:40. Druhým pak let společnosti easyJet, který měl do Prahy přiletět v 8:35 a odletět v 9:05.

Kvůli počasí také železniční společnost NS zastavila veškerou vlakovou dopravu na severu Nizozemska.

Při západním větru, který má nyní foukat, mohou letadla obvykle přistávat na drahách Oostbaan a Buitenveldertbaan. Očekávaná kombinace silných poryvů větru, deště a špatné viditelnosti ale znamená, že přistání na Oostbaan nebude z bezpečnostních důvodů možné. Dráha Buitenveldertbaan je v údržbě.