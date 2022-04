Silk Sonic má cenu Grammy za píseň roku i za nejlepší nahrávku

Las Vegas - Písní roku byla dnes při předávání hudebních cen Grammy vyhlášena skladba Leave the Door Open skupiny Silk Sonic. Stejná skupina získala i ocenění za nahrávku roku. Prestižní cenu za "objev roku" si odnesla zpěvačka Olivia Rodrigová. Hlavní cenu za album roku získal pětatřicetiletý afro-americký pianista Jon Batiste, který album We Are koncipoval jako poctu svému rodnému městu New Orleans.

Skupina Silk Sonic vznikla jako "retro projekt" okolo dua zpěváků Bruna Marse a Andersona.Paaka. Mars během své dřívější hudební dráhy získal již jedenáct cen Grammy, připomněla agentura AFP a dodala, že ještě před galavečerem v Las Vegas skupina Silk Sonic získala dvě jiné ceny v kategorii Rhythm and Blues.

Cena za nahrávku roku staví Marse do historické společnosti: jen Mars a Paul Simon jako dosud jediní dokázali si tuto cenu odnést domů třikrát, poznamenala agentura AP.

"Opravdu se snažíme ze všech sil zůstat pokorní, ale v hudebním průmyslu se tomu říká, že jsme (se všemi) čistě zametli," žertoval Paak a dodal, že "pití je dnes večer na Silk Sonic".

Pětatřicetiletý Američan mnoha talentů Jon Batiste šel do klání o Grammy s 11 nominacemi, čímž se tento dosud spíše méně známý umělec stal největším překvapením letošních nominací, když předstihl světové hvězdy, jako je Justin Bieber (osm nominací), Lady Gaga či Taylor Swift.

Album We Are koncipoval jako poctu svému rodnému městu New Orleans.

O cenu v hlavní kategorii - album roku - se Batiste utkal s Justinem Bieberem (Justice), Billie Eilish (Happier Than Ever), Dojou Cat (Planet Her), H.E.R. (Back Of My Mind), Kanye Westem (Donda), Tonym Bennettem a Lady Gaga, Olivií Rodrigovou (Sour), Taylor Swiftovou (Evermore) a rapperem Lil Nas X (Montero). Klání dopadlo triumfem pro stoupající hvězdu zatím skromného věhlasu, poznamenala AFP.

Cenu za "objev roku"si odnesla devatenáctiletá zpěvačka Olivia Rodrigová, která se již dříve proslavila svými hereckými výkony. Teprve loni zazpívala velký hit drivers licence, který slavil úspěch jako u kritiky, tak komerčně. Její album Sour se stalo nejlepším popovým vokálním albem. "Toto je můj největší sen, který se stal skutečností," prohlásila.

Během slavnostního předávání cen zaznělo prostředictvím videa poselství od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který vyzval diváky k pomoci Ukrajině, čelící útoku Ruska. Za největší protiklad k hudbě označil "ticho zničených měst a zabitých lidí".

"Naplňte ticho vaší hudbou. Naplňte ho dnes, abyste vyprávěli náš příběh. Podporujte nás jakýmkoliv způsobem, jakým můžete. Jakkoli, ale nebuďte zticha," řekl před vystoupením Johna Legenda, který zazpíval píseň Free s ukrajinskými emigranty, včetně zpěvačky a herečky Miky Newtonové a básnířky Ljuby Jakimčukové.

Ceny Grammy byly poprvé vyhlášeny v Las Vegas. Ceremonie udílení cen americké hudební akademie byla přemístěna do nevadského města kasin a zábavy Las Vegas poté, co se nemohla uskutečnit v lednu v kalifornském Los Angeles kvůli rostoucímu počtu případů covidu-19.