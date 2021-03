Sílící epidemie přiměla vládu zvýšit nemocenskou a nařídit testy

Praha - Rok od prvních případů koronaviru v Česku sílící epidemie přiměla vládu schválit pro březen a duben zvýšení nemocenské ze 60 na sto procent výdělku a nařídit povinné testování na nemoc covid-19 ve firmách s 50 a více zaměstnanci. Vláda také souhlasila s pokračováním projektu české vakcíny proti covidu-19, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Začalo platit omezení pro pohyb lidí mezi okresy, zavřely školky a další školy a obchody. Platí nová opatření pro zakrývání nosu a úst. Dodržování restrikcí kontrolují policisté.

V úterý ráno by vláda měla podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) probrat zvýšení ošetřovného ze současných 70 procent výdělku, odměny pro všechny zaměstnance v sociálních službách a povinnou práci z domova pro celé národní hospodářství.

Zvýšení nemocenské má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby se nechávali testovat, s příznaky zůstávali doma, po setkání s nakaženými nastoupili do karantény či hlásili své kontakty. Návrh podle Maláčové v úterý projedná Sněmovna a ve středu Senát, poté by ho dostal k podpisu prezident. Od pokračování projektu české vakcíny si kabinet slibuje to, že by mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru. Náklady na další fázi vývoje se předběžně odhadují až na 250 milionů Kč.

S testováním musejí podniky nad 250 zaměstnanců začít ve středu, všechny pracovníky musejí prověřit do 12. března. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni zaměstnanci budou muset mít testy hotové do 15. března. Testy pak budou povinné vždy jednou týdně, ne ale pro lidi pracující z domova. V první fázi, nejdéle do dvou týdnů tak 10.000 podniků otestuje 2,1 milionu pracovníků, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda také zakázala provoz firemních jídelen.

Ministerstvo průmyslu uvedlo, že schválení dodavatelé testů mají ve skladech asi pět milionů testů, tento týden by jich měli mít k dispozici dalších pět až osm milionů. Rychlotesty pro ČR nabízí Bavorsko a Sasko. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by se ve firmách mohly využít testy objednané pro použití ve školách.

Některé podniky už zaměstnance testují. Na pracovišti je nově až na výjimky povinné nošení chirurgických roušek nebo respirátorů, podniky jich mají podle Hospodářské komory dostatek. Podle výpočtů Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů (BISOP) je omezení kontaktů ve výrobě jedinou cestou, jak v dubnu snížit počty nových případů k 1000 za den. Bez toho nová opatření po třech týdnech dostanou denní přírůstky v nejlepším případě na úroveň minulého týdne, tedy na 10.000 až 15.000.

V neděli v Česku přibylo 4557 případů koronaviru, tedy o 500 víc než před týdnem a ve srovnání nedělí nejvíce od 3. ledna. S nákazou se nyní potýká 148.960 lidí, což je nejvíc za rok od počátku epidemie. V nemocnicích je nyní s covidem-19 ve vážném stavu přes 1500 pacientů, celkem je s nákazou hospitalizováno 7049 lidí a nemocnice jsou na hraně svých kapacit. O pomoc armády pro nemocnice nově žádá Liberecký kraj.

Lůžka pro infikované v Česku už dřív nabídlo Německo, nabídka pomoci s péčí o pacienty s těžkým průběhem onemocnění nově přišla od Rakouska a Slovinska. Hamáček by rád pacientům zpřístupnil lék ivermektin, který v Česku není registrovaný, ale podle ministra je úspěšně nasazován na Slovensku.

Zdravotnímu systému by mohlo ulevit také očkování. Zdravotníci zatím v Česku podali přes 653.000 dávek vakcíny proti covidu-19, kompletně oběma dávkami je naočkováno 240.000 lidí. Po dnešním spuštění registračního systému očkování pro seniory nad 70 let se jich k poledni přihlásilo 124.000. Velkokapacitní očkovací centrum se dnes otevřelo v Ostravě a Hodoníně, na 11. dubna byl stanoven začátek vakcinace v očkovacím centru v pražské hale O2 universum.

K zatím třem v Česku používaným vakcínám by mohla přibýt ruská očkovací látka Sputnik V. Začal se jí zabývat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), má ale omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Kreml dnes v reakci na zájem prezidenta Miloše Zemana o vakcínu uvedl, že zatím nedokáže vyhovět všem žádostem.

Źáci mohou ode dneška chodit jen do škol pro děti zdravotníků a pracovníků záchranných složek, ostatní výuka je on-line. Zavření školek a dětských skupin, prvních a druhých tříd základních škol a speciálních škol pro handicapované patří k opatřením zavedeným ode dneška na tři týdny s cílem utlumit šíření epidemie. Lidé také musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad.

Ubylo výjimek pro provoz obchodů a služeb. Znovu tak zavřely prodejny s dětským textilem a obuví, papírnictví, galanterie nebo obchody se zbraněmi. Nově lidé musí v hromadné dopravě, zdravotnických zařízeních, obchodech a na dalších místech mít respirátor nebo nanoroušku. Tři miliony respirátorů dá stát ze svých rezerv přes potravinové banky lidem v nouzi a přes kraje dětem v klokáncích a u pěstounů, rozhodla dnes vláda.

Dodržování zejména omezení pohybu namátkově kontrolují policisté na silnicích i ve vlacích a autobusech. Pro první dny policie ohlásila shovívavost, konflikty při kontrolách zatím nehlásí. Řidiči byli většinou připraveni a účel cesty prokázali. V úterý se má k policistům při kontrolách přidat 3834 vojáků a 270 příslušníků Celní správy. Nasazeno může být podle dnešního rozhodnutí vlády až 5000 vojáků a 300 celníků.

Důsledkem pandemie je podle ministerstva financí prohloubení schodku letošního státního rozpočtu ke konci února na 86,1 miliardy korun. Jde o nejhorší únorový výsledek od vzniku ČR. Analytici nadále očekávají za celý rok deficit rozpočtu 400 až 450 miliard korun. Finanční správa začne od úterý přijímat žádosti o nový zvýšený kompenzační bonus 1000 korun denně pro podnikatele, žádat lze zpětně od 1. února.