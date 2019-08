Šilhavý: Zářijové kvalifikační zápasy hodně napoví

Praha - Podle reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého nebudou zářijové kvalifikační duely o postup na mistrovství Evropy 2020 klíčové, ale hodně napoví do dalších bojů. Čeští fotbalisté se nejprve v sobotu 7. září představí v Kosovu a o tři dny později nastoupí v Černé Hoře.

"Bereme je jako hodně důležité, ale nemyslím si, že tyhle dva zápasy rozhodnou. Hodně důležité jsou, ale v tom závěru jsou tam tři zápasy, takže hodně napoví," řekl na tiskové konferenci Šilhavý. Jeho svěřenci se v říjnu střetnou doma s Anglií a kvalifikaci zakončí následující měsíc doma s Kosovem a venku s Bulharskem.

S Kosovem se Češi střetnou poprvé v historii. "Mají výborné hráče, přirovnal bych je k Černé Hoře, kterou diváci tady viděli. Většina hráčů hraje v zahraničí. Jsou takoví nacionalisti, hrdí na svou vlast, takže nás v Kosovu nečeká nic jednoduchého," uvedl Šilhavý.

Jeho asistent Tomáš Galásek zažil atmosféru v Kosovu během kvalifikačního utkání s Bulharskem. "Ptal jsem se ho na to, jestli tam nebyly nějaké nepřístojnosti, a říkal, že to bylo úplně v pohodě. Lidé fandili slušně, přáli svému mužstvu a proběhlo to úplně v pohodě," prohlásil Šilhavý.

Národní tým bude spoléhat na útočníka Patrika Schicka, který v červnu zařídil dvěma góly výhru 2:1 nad Bulharskem a mezi střelce se zapsal i v následujícím utkání proti Černé Hoře (3:0). Třiadvacetiletý odchovanec Sparty stále hraje v AS Řím, ale necelý týden před koncem přestupního období se spekuluje o tom, že zamíří na hostování do bundesligového Lipska.

"Přiznám se, že ideální to není. Jsem s ním v kontaktu a vím, že to řeší. Doufám, že přípravu prodělal celou a že je připravený hrát i zápasy. Do toho srazu by to mělo být vyřešené, takže by měl být v klidu. Věřím, že je schopen se připravit stejně, jako tomu bylo doposud, kdy tam nehrál pravidelně, střídal. Nevím, kam míří nebo s kým jedná. Patrik je výborný fotbalista a věřím, že se prosadí všude," konstatoval Šilhavý.

Za komplikaci pro reprezentaci nepovažuje ani pohárový neúspěch českých týmů. Ze hry jsou už Jablonec, Mladá Boleslav, Plzeň i Sparta. Zbyla Slavia, která ve středeční domácí odvetě 4. předkola Ligy mistrů s Kluží bude hájit náskok 1:0 z Rumunska. Pokud Kluž vyřadí, po dvanácti letech si zahraje základní skupinu nejprestižnější evropské soutěže.

"Řekl bych, že spíš pro český fotbal a diváka je to škoda a i pro ty hráče, kteří konfrontaci se zahraničními týmy potřebují. Nedá se nic dělat, je to pryč a věřím tomu, že zítra Slavia přejde přes Kluž a dostane se ještě dál, takže tady budeme vídat velké týmy a pomůže to i jejím hráčům, kteří patří do reprezentace," prohlásil Šilhavý.