Šilhavý: Zápas fotbalistů s Kosovem nemá favorita

Priština - Podle trenéra českých fotbalistů Jaroslava Šilhavého nemá sobotní zápas kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu favorita. Věří, že reprezentanti navážou na dvě domácí červnové výhry a v přímém souboji o postupové druhé místo ve skupině odskočí balkánskému soupeři na čtyři body. O rozhodující duel celé kvalifikace ale podle něj nepůjde.

"Každý zápas kvalifikace je za tři body. Teď je to možná pikantní, že jsme se soupeřem od sebe o bod. Buď jim o kousek utečeme, nebo oni nás mohou přeskočit, nebo to zůstane. My se budeme snažit, abychom byli úspěšnější a vyhráli jsme. Až po konci kvalifikace si vyhodnotíme, jak to bylo důležité," řekl na tiskové konferenci v Prištině Šilhavý.

Kosovu chybí pět důležitých hráčů v čele s nejlepším střelcem Arberem Zenelim a Milotem Rashicou z německých Brém, podle Šilhavého to ale neznamená, že by kvůli tomu byl český tým favoritem.

"Samozřejmě ty hráče známe, jsou výborní. Asi týmu chybět budou, doteď hráli v základu. Ale musím říct, že hráči, kteří nastupovali za ně, jsou neméně silní. Vnímali jsme i informace z domácího tábora, že jsou slabí, že jsme favorit. Ale tím se určitě nenecháme ukolébat," řekl Šilhavý.

"Tým Kosova je silný, což ukázal v posledních zápasech. Určitě ho plně respektujeme. Jak jsem říkal už na začátku kvalifikace, ukazuje se, že čtyři týmy za Anglií jsou vyrovnané a o druhé místo se poperou všichni včetně Kosova. My se budeme snažit zvítězit a jestli v roli favorita nebo ne, to je celkem jedno," uvedl Šilhavý.

Na jeho svěřence v sobotu čeká bouřlivá atmosféra vyprodaného stadionu pro 13.500 diváků. "Už se mě ptali i v Praze, jestli se nebojíme té atmosféry, tady těch diváků, že jsou divocí. Já zatím nic takového nezaznamenal. Kabina je velmi pěkná, stadion také. Byl tu (asistent) Tomáš Galásek, když Kosovo hrálo s Bulharskem, a nic se nedělo. Je to jen dobře, když je plný stadion, pomůže to oběma týmům. I když domácí budou mít navrch," řekl Šilhavý, jehož tým se v úterý představí v Černé Hoře.

Zápas v Kosovu začne nezvykle v 15:00. "Je pravda, že ve tři hodiny jsme mezistátní zápas nehráli dlouho. Ale respektujeme to, UEFA tak rozhodla. Uvidíme, jaké bude klima. Vždy je lepší atmosféra pod světly a už je třeba lepší počasí než ve tři hodiny, kdy bude velké teplo. Ale bude to pro oba týmy stejné. Dáme si snídani, oběd a jdeme na to," řekl kouč.

Hráči Kosova podle něj mají typické jižanské přednosti. "Čiší z nich taková hrdost, že reprezentují. Nebojí se jeden na jednoho, mají sebevědomí. Věci, které mají hráči z jihu, jsou u nich plně zastoupeny," poznamenal Šilhavý. "My máme fyzicky silné a vysoké hráče, i když i oba domácí stopeři nebo útočník Muriqi jsou vysocí. Uvidíme, jestli dokážeme výškové převahy využít," dodal český kouč.

Neplánuje příliš změn v sestavě oproti červnovým vítězným zápasům s Bulharskem a Černou Horou. Kvůli zranění chybí David Pavelka, kterého by měl v záloze nahradit Vladimír Darida. "Nechtěl bych mluvit o přesném složení, ale chceme to stabilizovat. Není to jednoduché, ale postupně se nám to snad daří," uvedl Šilhavý.