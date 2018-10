Trnava - Trenér Jaroslav Šilhavý si po výhře 2:1 na Slovensku pochvaloval, že asi nemohl zažít lepší premiéru na lavičce české fotbalové reprezentace. Vítězství v derby bývalých federálních partnerů podle něj tým nakopne do dalších zápasů, v nichž doufá v ještě lepší výkony. Zároveň byl rád, že jeho svěřenci oživili šance na vítězství ve skupině B1 Ligy národů.

"Víc jsem si asi přát nemohl. V takovém velkém zápase, ještě v derby na Slovensku. To je úžasné. Navíc to ještě bylo ostré utkání, které se hraje o body. O to je to lepší. Mám z toho obrovskou radost," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Věřím, že to nebude jen taková první vlaštovka, ale že budeme sílit, že se budeme ještě zlepšovat. Tím, že jsme dnes vyhráli, tím, jak jsme to odstartovali, všichni té práci začneme ještě více věřit. Atmosféra i v týmu na tu práci bude mnohem lepší," pochvaloval si nástupce Karla Jarolíma, který skončil po zářijových porážkách s Ukrajinou 1:2 a v Rusku 1:5.

Reprezentanti na Slovensku vyhráli díky gólům obou útočníků Michaela Krmenčíka a Patrika Schicka z druhého poločasu. "Byl to týmový výkon, musím pochválit celý tým. Oba hrotoví hráči dali gól, na oba přihrával Bořek Dočkal. Ne nadarmo je nejlepší nahrávač v americké lize. Je to asi nejsilnější osobnost týmu, co teď tady máme," prohlásil Šilhavý.

"Nechci říkat, že soupeř byl jako sparing. Měli jsme z nich respekt, mají výborné hráče. Slováci měli obrovské šance na začátku druhé půle, kdy jsme z toho trochu vypadli. Ale naštěstí je nedali. Myslím, že jsme dnes chtěli víc a o ten gól asi byli lepší," dodal bývalý kouč Slavie.

Za klíč k výhře viděl zlepšenou defenzivu. "V předchozích zápasech jsme dostávali hloupé góly, byli jsme hodně otevření. Řekli jsme si, že takhle nejde hrát, bránili jsme trochu jinak. Chtěli jsme být kompaktní, nepouštět je středem. To byl klíč k úspěchu. Neříkám, že to bylo bez chyb, ale věřím, že po analýze chyb se budeme každým dalším zápasem zlepšovat."

Tým pochválil za to, jak od pondělního srazu pracoval. "Určitě z části měla na tým vliv i trenérská změna, ale nemyslím, že prostě přišel nový trenér a najednou se obraz celkově změnil. Byli tu trochu jiní hráči, 'Dočky' nový kapitán. Spoustu práce jsme udělali, nemyslím jen fotbalové, ale i kolem týmu, ať už na hotelu, tady v kabině. Musím kluky pochválit, nejen ty na hřišti, ale i všechny v realizačním týmu, i ty, kteří nehráli," uvedl.

Jeho svěřenci oživili naději na výhru ve skupině Ligy národů. Ztrácejí tři body na vedoucí Ukrajinu, kde se představí v úterý. "Oba týmy měly před zápasem nula bodů, nutně potřebovaly uspět, protože Ukrajina měla šest bodů. My jsme se dostali do hry. Chtěli jsme něco nejen nastartovat, ale i udržet šanci v Lize národů, což se nám podařilo," řekl Šilhavý.

"Ještě nejsme rozhodnuti o sestavě. I kdyby byly tři čtyři změny, není to špatně. Každý hráč je tu platný. Je dobře, že je můžeme vidět v tak těžkých zápasech," dodal.