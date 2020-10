Šilhavý: Věřím, že jak to blbě začalo, tak to dobře skončí

Haifa (Izrael) - Český trenér Jaroslav Šilhavý se musí vyrovnat s tím, že mu před nedělním utkáním Ligy národů v Izraeli kvůli koronaviru v týmu vypadlo několik fotbalistů a polovina z 18 hráčů dorazí do Haify až v den zápasu z Kypru. Kouč národního celku přesto věří, že se mužstvo dokáže zmobilizovat a duel zvládne.

"Samozřejmě je to hodně nestandardní. Ale co je v téhle době standardní? Vyzkoušeli jsme si to při zářijovém srazu, kde nás potkalo něco podobného. Tento sraz jsme začali podobně. Věřím, že jak to blbě začalo, tak se dobře skončí," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Věřím, že i přes ty problémy, které nás potkaly, jsme schopni se zmobilizovat na zápas, připravit se a odvézt si dobrý výsledek," dodal Šilhavý. Jeho celek musel před měsícem po výhře 3:1 na Slovensku kvůli dvěma pozitivním nálezům u členů realizačního týmu do izolace a následný zápas se Skotskem odehrál narychlo složený nový výběr, který prohrál 1:2.

Mužstvo má problémy i nyní. Už před středečním přípravným zápasem na Kypru kvůli pozitivnímu testu u nejmenovaného hráče Plzně musela výpravu opustit kompletní trojice z Viktorie a další tři nakažení se objevili po pátečním testování v Larnace. Vedle nich bude Šilhavý postrádat i jednoho hráče s neprůkazným výsledkem a další pak z kapacitních důvodů v letadle. Kvůli kontrolním odběrům zatím do Izraele odletělo jen devět hráčů, stejný počet se přidá v neděli.

"Není to jednoduché, na předzápasový trénink máme osm hráčů do pole a jednoho brankáře. Ale musíme si s tím poradit, aby hráči byli připraveni na zítřejší zápas," konstatoval Šilhavý.

"Ti, kteří přijedou na zápas až zítra, to mají složitější. Ale jsme pohromadě, už jsme odehráli zápas na Kypru, už jsme viděli video, jak hraje Izrael. Víme, jakým asi způsobem hrát, všichni hráči to viděli," poznamenal Šilhavý.

Připustil, že mu koronavirus zkomplikoval plány při skládání jedenáctky, která v neděli nastoupí. "Počítali jsme s jinou sestavou. Bohužel nám do toho vstoupil covid, takže se musíme přizpůsobit," konstatoval Šilhavý.

Izrael považuje za velmi nebezpečného soupeře. Reprezentace židovského státu remizovala v obou zářijových zápasech Ligy národů 1:1 a ve čtvrtek až na penalty prohrála v semifinále play off o mistrovství Evropy ve Skotsku.

"Soupeř je nesmírně takticky vyspělý, individuální kvalita je obrovská. Moc se mi líbili, když jsme je teď analyzovali v zápase ve Skotsku, v němž nešťastně vypadli. Byl to skvělý zápas, obrovské nasazení. Každý z týmů chtěl postoupit, na penalty měli štěstí Skotové. Ale Izrael se předvedl ve skvělém světle. Určitě v tom budou chtít pokračovat. Ale věřím, že jsme schopni najít okénka a přivézt dobrý výsledek," řekl Šilhavý.

Obránce Ondřej Čelůstka je rád, že se na rozdíl od zářijového srazu nemusel kvůli koronaviru povolávat nový tým. "Přiletěli jsme v tomto složení na Kypr, takže by byla velká škoda, kdybychom o ty kluky, kteří tam zůstali, přišli. Těší nás, že dnešní testy dopadly dobře a mohou se zítra připojit. Odteď se maximálně soustředíme na to, abychom byli zítra úspěšní. Abychom tyhle věci kolem koronaviru hodili na stranu, podali dobrý výkon a odjížděli odsud s vítězným výsledkem," uvedl Čelůstka.

"Čeká nás nepříjemný soupeř, velmi běhavý, pohyblivý, velice dobrý do ofenzivy. Takže je potřeba nenechat je hrát, být u nich natěsno. Když Izraelci vycítí, že mají prostor, jsou velmi nepříjemní a umějí zatápět obraně. Budeme se snažit od začátku podat koncentrovaný výkon," dodal obránce Sparty.