Šilhavý věří, že reprezentaci zastavení ligy příliš nepoznamená

Praha - Pozastavení české ligy kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi bylo komplikací i pro fotbalovou reprezentaci, kterou čekají v listopadu tři utkání. Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že situace není ideální, věří však, že si mužstvo poradí. Je rád, že Slavia, Sparta a Liberec díky výjimce pro mezinárodní utkání mohly aspoň hrát Evropskou ligu.

Česká liga se nehrála od 4. října, pohároví zástupci od té doby absolvovali jen úvodní dva duely základní skupiny Evropské ligy. V nominaci je 12 hráčů z domácí nejvyšší soutěže a plzeňské trio Jakub Brabec, Jan Kopic a Zdeněk Ondrášek naposledy hrálo právě 4. října.

"Samozřejmě komplikace to je, není jednoduché připravit hráče jenom tréninkem, bez zápasů a vytížení. Nicméně pohároví zástupci alespoň hráli Evropskou ligu, takže herní vytížení měli. Doba je taková, že se musíme přizpůsobit," řekl Šilhavý na nominační tiskové videokonferenci před přípravným zápasem s Německem v Lipsku a následnými dvěma duely Ligy národů v Plzni s Izraelem a Slovenskem.

Česká liga by se mohla znovu rozběhnout v pátek. Šilhavý věří, že i kdyby nezačala, tým by si s tím poradil. "Ve čtvrtek se hraje Evropská liga, kde máme tři zástupce, takže aspoň to je trošku kompenzace. Komplikované to mají všechny národní týmy, i když jejich národní soutěže se hrají. Když jsme si poradili předtím, poradíme si i teď. Ideální to není, ale co je dnes ideální?" uvedl Šilhavý.

Věří, že hráči budou nachystaní dobře. "Každý se snaží připravit mužstvo a hráče, jak nejlépe dovede. Když hráč dostane nominaci do nároďáku, ví, o čem to je a jak se nejlépe připravit. Ideální to není, ale kluci dělají všechno pro to, aby byli připravení," prohlásil někdejší trenér Plzně, Liberce, pražské Dukly či Slavie.

Šilhavý rozumí klubovým trenérům a majitelům, kteří mají strach, že se jejich hráči během reprezentačních srazů nakazí koronavirem. "Chápu, že se obávají, protože pak hrají další pohárové zápasy. Není to jednoduché, ale reprezentujeme naši vlast. U kluků, kteří jezdí, jsem se ani jednou nesetkal s tím, že by někdo řekl, že si chce odpočinout. Aspoň o tom nevím, naopak," konstatoval Šilhavý.

Dnes slaví 59. narozeniny. "Vzhledem k této složité době bych si nejvíc přál, aby všichni měli zdraví, nejen hráči, ale i lidé kolem nich. Abychom se nemuseli ohlížet na zdravotní stav," prohlásil Šilhavý.

V zářijovém i říjnovém termínu přišel o zápas se Skotskem. Poprvé kvůli izolaci původního výběru z důvodu dvou případů nákazy koronavirem u členů realizačního týmu. Odvetný duel ve Skotsku pak zmeškal kvůli tomu, že se covidem-19 sám nakazil. V prvním utkání ho nahradil David Holoubek, v Glasgow pak asistent Jiří Chytrý.

"V Olomouci to všichni zvládli velice dobře až na ten výsledek (1:2), do toho zápasu jsem ani moc nepromlouval. A ve Skotsku jsme byli v kontaktu, byl jsem přítomen prostřednictvím telefonu a videa na přípravě, komunikoval jsem s Jirkou Chytrým během zápasu. Ale koučování bylo plně v jeho režii," poznamenal Šilhavý.

Zatím s kolegy nesestavoval pro případ dalších problémů náhradní mužstvo. "Když to přijde, tak to přijde a musíme se podle toho zařídit. Pokud by to pokračovalo, máme určité zkušenosti, vzali jsme i víc hráčů než normálně. Co se týče logistiky, hrajeme v Plzni a Lipsku, takže to není tak složité, jako když jsme byli na Kypru, kam bylo mnohem složitější dostat hráče. Jsme schopní rychle reagovat," uvedl Šilhavý.