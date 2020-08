Šilhavý věří, že národní tým překazí Hapalův slib

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý věří, že národní tým porazí Slovensko v Lize národů i potřetí, přestože mu kouč soupeře Pavel Hapal slíbil, že jeho celek konečně vyhraje. Osmapadesátiletý kouč se už zápasu nemůže dočkat, protože národní tým od loňského listopadu kvůli pandemii koronaviru nehrál.

Právě na Slovensku načal Šilhavý v říjnu 2018 výhrou 2:1 své působení v roli hlavního trenéra reprezentace. "Bylo to hodně příjemné, protože jsme vyhráli a druhý zápas tady v Praze taky, což znamenalo, že jsme se udrželi na druhé pozici v Lize národů. I když nám trenér Hapal, kterého velice dobře známe, slibuje, že už nás konečně porazí, věřím, že to do třetice zvládneme my," uvedl Šilhavý na online tiskové nominační konferenci.

Duely se Slováky se podle něj budou lišit. "Slovensko se určitě bude chtít ukázat v prvním zápase, bude nás chtít porazit, jsme pro ně velký rival. Očekávám, že to bude takový důraznější, agresivnější zápas. Určitě nás nečeká nic jednoduchého," řekl osmapadesátiletý kouč.

Na zápasy se mimořádně těší, kvůli pandemii koronaviru totiž sehraje národní tým první duely od loňského listopadu. Ligu národů odstartuje 4. září v Bratislavě a o tři dny později v Olomouci přivítá Skoty. Hrát se bude bez diváků. Ve skupině Ligy národů mají reprezentanti ještě Izrael.

"Bylo to hrozně dlouhé, věřím, že to klapne. Těšíme se moc, byť víme, v jakém je to režimu, že je to bez diváků a tak dále. Znovu je to utkání se Slovenskem, velké derby," uvedl Šilhavý.

Pomoci k vítěznému vstupu do druhého ročníku Ligy národů má i kapitán Bořek Dočkal, který za reprezentaci naposledy nastoupil v listopadu 2018. V minulém roce zápolil s vleklým zraněním a za Letenské začal hrát až v jarní části uplynulé sezony.

"Jsem rád, že se z toho Bořek vylízal, poměrně dlouho ho to trápilo. Když naskočil za Spartu, bylo vidět, že mužstvo získalo sebevědomí a začalo se jim dařit. Ukázal svou roli, kterou má i tady. Což dokázal i v prvních zápasech pod naším vedením v reprezentaci, třeba hned při prvním utkání předloni na Slovensku," konstatoval Šilhavý.

"Má velmi dobrou momentální formu, dokázal to i svou produktivitou v prvním kole v Brně. Je to pro nás důležitý hráč," dodal bývalý kouč Kladna, Plzně, Českých Budějovic, Liberce, Jablonce, Dukly a Slavie.

Dočkal bude nadále kapitánem. "Přišel jako lídr v našem prvním zápase na Slovensku. Teď to dokazuje na Spartě. Nemyslím si, že bychom měli něco měnit," prohlásil Šilhavý.

V nominaci je i útočník Patrik Schick, o jehož budoucnosti stále není jasno. V minulé sezoně hostoval v Lipsku z AS Řím. "Mluvil jsem s ním několikrát. Musí si to vyřešit sám s lidmi kolem sebe, manažerem. Věřím, že udělá správný krok, že bude někde, kde se mu bude líbit a bude hrát. Tím pádem bude spokojený i pro naši repre," řekl někdejší obránce.

Nominace se mu neskládala snadno. "Naše liga se rozjela, někde už to jede, ale víceméně někteří kluci začínají přípravu. Z tohohle pohledu jsme také zvažovali ano ne. I proto jsme nechali dvě místa volná," uvedl Šilhavý.

Také v Lize národů se bude opírat o kostru týmu, která vybojovala postup na mistrovství Evropy. Jediným nováčkem je osmnáctiletý sparťan Adam Hložek. "Nominace nedoznala tolika změn. Skloňované jméno je možná Hložek. Jednoznačně si o to řekl svými výkony, a proto nominaci dostal," prohlásil Šilhavý.