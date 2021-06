Šilhavý věří, že fotbalisté zahrají ve Wembley lépe než minule

Londýn - Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že čeští fotbalisté předvedou v úterním závěrečném zápase základní skupiny D na mistrovství Evropy proti Anglii diametrálně odlišný výkon než při předchozím duelu ve Wembley, v němž předloni v březnu na úvod kvalifikace utrpěli historicky nejvyšší porážku 0:5. Navázat chtějí na poslední vzájemný duel a domácí výhru 2:1. Šilhavý nevyloučil změny v základní sestavě.

"Samozřejmě náš kvalifikační zápas tady ve Wembley si všichni moc dobře pamatujeme. Ale to už bylo, to je za námi. Poučili jsme se z toho, ušli jsme po tom zápase kus cesty. Věřím, že zítra to bude jiný zápas, lepší pro nás. Moc se těšíme, hrát ve Wembley je vždy svátek," řekl Šilhavý při on-line tiskové konferenci z Londýna, kam se tým přesunul z Prahy, kde má během Eura základnu.

Zatímco poslední zápas ve Wembley jeho svěřencům hrubě nevyšel, domácí odvetu předloni na podzim po obratu nečekaně vyhráli. "I hráči cítí, že když předvedeme takový výkon jako v Praze, můžeme mít šanci zase potrápit velkého favorita, kterým Anglie bezesporu je. Nejen v naší skupině, ale celého mistrovství Evropy. Hráči vědí, kolik je to stálo sil, jak pracovali, jak byli zodpovědní. Zítra při přípravě před zápasem jim to ještě budu klást na srdce," uvedl Šilhavý.

Vzhledem k tomu, že tým k jednotlivým zápasům Eura létá z Prahy, nevyloučil změny v sestavě. "Probíráme to i s klukama denně. Sestavu nechci den před utkáním odtajňovat, ale bavíme se o tom, změna může nastat. Nevím, jestli zrovna zítra. Ale věřím, že zítra nebude naposledy, že budou další zápasy a dostanou prostor i další hráči," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci po výhře 2:0 nad Skotskem a remíze 1:1 s Chorvatskem vedou tabulku a ke konečnému prvnímu místu ve skupině jim stačí bod. Postup ještě nemají definitivně jistý, i když jsou k němu velmi blízko.

"Před turnajem jsme se bavili, jestli budou stačit tři body. Teď máme čtyři a zase se o tom bavíme. Jestli to bude stačit, nebude stačit. Rozhodují i výsledky kolem. Nicméně to nemůžeme ovlivnit, necháme se překvapit. Ale co můžeme ovlivnit, je zítřejší zápas. Když ho zvládneme, nemusíme se ohlížet na ostatní," konstatoval Šilhavý.

Angličané zatím na Euru porazili Chorvatsko 1:0 a remizovali se Skotskem bez branek. "Myslím, že turnaj je vždy specifický, takže týmy na začátku třeba nemají úplně takovou formu. Pak ale ta forma graduje a až týmy docházejí do semifinále nebo finále, jsou v top formě. Anglie k těmto týmům patří. Hrají doma ve Wembley a asi se od nich očekává vítězství. Myslím, že to od nich bude trochu odlišný zápas od těch prvních dvou, co se týče hry dopředu. Očekávám, že začátek zápasu bude hodně otevřený a útočný z jejich strany. S tím si budeme muset poradit," poznamenal Šilhavý.

Hlavní anglickou hvězdou je útočník Harry Kane, kterému se ale zatím na Euru nedaří. "Kane je pro mě pořád skvělý útočník, je to chytrý a gólový hráč. Stejně jako tomu bylo v Praze, ho budeme chtít zdvojovat, dostupovat a nenechat ho hrát. I tak se může prosadit, ale věřím, že budeme natolik silní, že ho uhlídáme," přál si Šilhavý.

Z jeho týmu se zatím na Euru prosadil jen útočník Patrik Schick, který dal všechny tři české branky. "Samozřejmě bychom byli rádi, aby se to rozložilo na více hráčů. Ale když to bude dávat Patrik pořád a bude mu to tam dál padat, nebudeme proti. Nicméně bychom chtěli, aby obrana musela brát v potaz i ostatní hráče, aby byli nebezpeční. Věřím, že se zítra prosadí i jiný hráč než Patrik," dodal Šilhavý.