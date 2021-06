Šilhavý věří, že fotbalisté budou mít jistý postup už před zápasem s Anglií

Glasgow - Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že čeští fotbalisté budou mít na mistrovství Evropy jistotu účasti ve vyřazovací fázi už před úterním závěrečným zápasem základní skupiny s Anglií. Jeho svěřenci se dnešní remízou 1:1 s Chorvatskem výrazně přiblížili k postupu a definitivu mohou získat už v případě ostatních příznivých výsledků. Nerozhodný výsledek s úřadujícími vicemistry světa považoval český kouč za zasloužený a cenný.

Český tým má v součtu s pondělní úvodní výhrou 2:0 nad Skotskem po dvou kolech čtyři body. Do další fáze turnaje postoupí nejen první dva celky z každé skupiny, ale také čtveřice nejlepších z třetích míst. Na minulém Euru čtyři body k účasti v osmifinále stačily, postoupila dokonce i dvojice mužstev s třemi body.

"Podle všeho by to stačit mohlo, ale jistotu v tuhle chvíli nemáme. Radovali jsme se v kabině a máme z toho radost, ale ještě to není jisté. Musíme počkat, jak se to vyvine. Věřím, že to bude rozhodnuté už před zápasem v Anglii, moc bychom si to přáli," uvedl Šilhavý při on-line tiskové konferenci.

Jeho celek vedl od 37. minuty, kdy proměnil penaltu Patrik Schick, dvě minuty po pauze srovnal Ivan Perišič. "Máme velkou radost, protože remíza s tak silným soupeřem je velmi cenná. I hra byla celkem vyrovnaná. Soupeř měl asi trochu větší kvalitu směrem dopředu hlavně ve druhém poločase. Mrzí mě inkasovaná branka, která vznikla naší nekoncentrovaností. Ale bod bereme a uvidíme, co bude dál," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci v první půli Chorvaty nečekaně přehrávali kombinacemi. "Trochu nás to překvapilo. Soupeř musel vyhrát, postavil hodně ofenzivní sestavu, ale nebyl moc aktivní v napadání, takže nás nechal kombinovat. My jsme toho využili. Možná, že kdybychom byli ještě odvážnější v koncovce a kolem vápna, mohlo to dopadnout ještě lépe. Ale v druhém poločase měl soupeř útoky nebezpečnější a remíza je asi spravedlivá," uvedl trenér.

Schick zahrával penaltu, přestože byl faulovaný a v tu chvíli krvácel z nosu. "Výjimka asi v tomhle případě potvrzuje pravidlo. Když jsem viděl, jak je odhodlaný a jak ostatní volali na kustody, aby mu dali čistý dres, tak jsem věřil, že to promění," řekl Šilhavý.

Schick navázal na dva góly proti Skotsku a nečekaně vede střeleckou tabulku mistrovství. Naposledy dal český hráč na velkém turnaji více branek v roce 2004, kdy Milan Baroš s pěti trefami vládl kanonýrům na šampionátu v Portugalsku.

"Víme, že Patrik je skvělý útočník a umí dávat góly, což tady potvrzuje. Chci věřit, že půjdeme do další fáze a Patrik nás dál požene svými góly. A že ještě neřekl poslední slovo. Milan Baroš byl taky skvělý útočník, nejlepší střelec v Portugalsku. Kdyby to takhle vyšlo i Páťovi, přál bych mu to," uvedl Šilhavý.

Oproti zápasu se Skotskem udělal jednu změnu v základní sestavě. Tomáš Holeš v záloze nahradil Alexe Krále a pomáhal hlídat chorvatskou hvězdu Luku Modriče.

"Modrič hrál hodně v hloubi pole, hodně si bral míče odzadu. Tomáš tam byl i z tohohle důvodu. Plnil roli šestky a doplňovali se s Tomášem Součkem, takže se podílel i na výstavbě útoků. Spokojenost s ním," dodal Šilhavý, jehož tým se hned po utkání přesouvá do Prahy, kde má během Eura základnu.