Trénink českých fotbalových reprezentantů v Londýně den před utkáním kvalifikace ME s Anglií, na snímku z 21. března 2019 vpravo trenér Jaroslav Šilhavý. ČTK/AP/Steven Paston

Londýn - Trenér Jaroslav Šilhavý označil porážku českých fotbalistů 0:5 v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Anglii i vzhledem ke smolným inkasovaným gólům za krutou. Věří, že se hráči z nejvyšší prohry v samostatné historii a v součtu s Československem z nejhoršího debaklu od roku 1954 otřepou a naopak je posílí. Už v úterý doma v Edenu přivítají v přípravě Brazílii.

"Musím pogratulovat Anglii. Velká kvalita, silný tým, pět gólů. Pro nás je to trošku kruté. Ačkoliv naši hráči dostali pět gólů, myslím, že celý zápas pracovali. Nicméně jsme dělali hloupé chyby. Dostávali jsme nešťastné a kuriózní branky. Věřím ale, že se z toho otřepeme a naopak nás to posílí," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci začali ve Wembley hodně defenzivně a v první půli inkasovali ze dvou šancí Anglie dva góly. "Nemyslím, že tam byl z naší strany strach z prostředí. Wembley je krásný fotbalový svatostánek. Byl tam prostě soupeř, který byl silný a hodně kvalitní. Byť nás první poločas přehrávali v držení míče, tak ale myslím, že moc šancí neměli. Druhá branka z pokutového kopu nás trochu nalomila," připustil Šilhavý.

Po přestávce jeho tým otevřel hru a inkasoval další tři góly. Jeden vlastní a další po tečované střele. "Druhý poločas jsme chtěli hrát útočně, s výsledkem něco udělat. Myslím, že jsme měli na to, abychom aspoň jeden gól vstřelili, příležitosti na to byly. Ani si nepamatuji, kdy bychom si dali dva vlastní góly. Byly kuriózní, v podstatě i ten třetí. Nešikovně jsme se nastřelili a odrazilo se to ke Sterlingovi. Anglie má takovou sílu, že už pak excelovala," podotkl Šilhavý.

"Kvalita soupeře byla veliká, střelecké dispozice ofenzivních hráčů, Sterling a spol. Rychlost mladých hráčů. Tam jsme prostě tahali za kratší konec. Hráči chtěli dát gól i za stavu 5:0, žádnou odevzdanost jsem tam neviděl. Nakonec to ocenili i diváci. Chtěl bych našim divákům moc poděkovat, že i za nepříznivého stavu fandili, byli skvělí. Za celý tým zaslouží pochvalu," dodal Šilhavý.

V zápase mu chyběl zraněný kapitán a lídr týmu Bořek Dočkal, kterého zastoupil Vladimír Darida. "Bořek chyběl, nicméně si nemyslím, že by to bylo tak zásadní, abychom třeba tady vyhráli," podotkl Šilhavý.

Už v úterý změří jeho svěřenci síly v přípravě s dalším gigantem Brazílií. "V sobotu letíme zpátky do Prahy. Soupeř je neméně kvalitní, historicky slavný. Je to velký tým, který přijede do Prahy. Všichni se na něj těšíme, i diváci. Věřím, že se otřepeme brzy," dodal Šilhavý.