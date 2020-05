Šilhavý věří, že bude moci na stadiony, počítá se srazem v září

Praha - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý doufá, že se s dalším uvolňováním opatření proti novému typu koronaviru bude moci s asistenty brzy vypravit na stadiony a sledovat naživo adepty na reprezentační dres. S národním celkem nehrál kvůli odložení evropského šampionátu i březnového a červnového termínu zápas od listopadového konce kvalifikace, je ale přesvědčen, že nezvyklá pauza mužstvo nepoznamená. Věří, že se s týmem sejde v září při startu dalšího ročníku Ligy národů.

"Mám radost, že konečně začal fotbal, byť je to v televizi. Věřím, že po tom rozvolnění, kdy tam bude větší počet lidí než třeba teď na prvním zápase v Teplicích, se dostanu přímo na zápasy. Že budu přímo v terénu a budu moci sledovat ty naše potenciální adepty na reprezentační tričko," řekl Šilhavý ve videorozhovoru, kde odpovídal na otázky zaslané novináři.

Fotbal se skoro po celém světě kvůli pandemii zastavil v polovině března. Jako první znovu obnovili sezonu profesionálních soutěží v Německu a o víkendu se začalo hrát i v Česku, byť zatím nemohou na stadiony diváci. Národní tým naposledy nastoupil 17. listopadu, kdy porážkou 0:1 v Bulharsku uzavřel kvalifikaci, z níž postoupil na Euro. Další reprezentační sraz UEFA zatím plánuje na září, kdy by měl začít druhý ročník Ligy národů.

"Zatím s tím kalkulujeme, že v to září se sejdeme poprvé po té dlouhé době. Pokud mám informace, výkonný výbor UEFA zasedá 17. června. Tam se možná dozvíme další informace. Věřím tomu, že se s kluky v září uvidíme," přál si Šilhavý.

Věří, že dlouhá pauza tým nerozhodí. "Situace prostě byla taková, museli jsme to vzít v potaz. Jsme tak i trošku navyklí. Poslední zápas kvalifikace se hrál v listopadu minulého roku, nejbližší sraz měl být v březnu. To je taky docela dlouhá doba. Myslím, že to nebude hrát roli v nastavení týmu," řekl Šilhavý.

Během koronavirové přestávky se nenudí, měl například více prostoru na detailnější rozbory zápasů u videa. "Vzhledem k tomu, že teď byl čas na to analyzovat ta utkání, jednotlivé hráče, tak jsme tam našli spoustu věcí, které bychom třeba v tu chvíli úplně nevěděli. Ale byly to detaily a maličkosti, ne nic zásadního," uvedl kouč.

"Určitě jsem neměl ten pocit, že bych se nudil. Vždy jsem si našel nějakou práci. Hodně ta videa, dělal jsem si pořádek ve sportovních věcech, pak tam byla rodina, na kterou jsem měl mnohem víc času. Hodně jsem chodil do lesa, pracoval na zahradě," dodal Šilhavý.

Zůstává ve stálém kontaktu s reprezentanty. "Snažíme se samozřejmě mít informace o klucích, co jsou venku, ale i tady doma. Telefonujeme si, ale určitě jim netelefonuji každý týden, jak se mají. Spíš když je tam nějaký problém, někdo se zraněním. Mluvil jsem hodně třeba s hráči z Itálie, kteří byli ze začátku takoví nervózní. Vím, že Kuba Jankto to docela těžce nesl, tak s ním jsem hovořil," uvedl Šilhavý.

S kolegy z realizačního týmu se už sešel osobně. "Jsme v hodně úzkém kontaktu přes telefon. Když už je to teď možné pár dní, tak se taky scházíme. Diskutujeme, co je potřeba. Teď už se domlouváme na ty fotbaly, doufám, že nás tam pustí a už to bude dobré," podotkl Šilhavý.

Věří, že Euro odložené na příští léto proběhne v pořádku. "Odložení je realita, kterou jsme museli vzít v potaz. Nechci říkat, že jsme byli ve formě, že bychom přijeli, všechno zmydlili a udělali úspěch. To samozřejmě chceme i za rok, až Euro začne. Může se stát, že formát se trochu změní, ale pevně věřím, že mistrovství jako takové bude. Věřím, že bude třeba ještě větší výběr hráčů, že si někdo další o to triko řekne svými výkony. Že portfolio hráčů bude větší," uvedl Šilhavý a jmenoval třeba slávistu Davida Hovorku, který se uzdravuje po zranění.

Vzhledem k nedostatku termínů by se po koronavirové pauze mohlo hrát během jednoho reprezentačního srazu více utkání než dosavadní dvě. "Z organizačních věcí to bude třeba složitější. Trochu změna bude třeba to pravidlo o pěti hráčích na střídání. Kdyby to zůstalo, nebylo by to od věci. Možná bude trošku problém, že možná bude víc zápasů. Jestliže v jednom termínu budeme muset odehrát třeba tři utkání, nebude to úplně ideální pro vytížené hráče. Ale že by se měl měnit fotbal jako takový, to si nemyslím," dodal kouč.