Šilhavý v nominaci vsadil na osvědčená jména, v Albánii chce odolné fotbalisty

Plzeň - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý nominoval na říjnové zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii a proti Faerským ostrovům především osvědčené reprezentanty, přestože má radost například z formy hráčů Viktorie Plzeň. Kouč na dnešní tiskové konferenci v Plzni řekl, že v Tiraně potřebuje odolné fotbalisty vzhledem k síle domácího týmu i očekávanému bouřlivému prostředí.

"Víceméně jsme vsadili na hráče, kteří tady s námi byli. Věříme, že to s nimi zvládneme. Je to jenom dobře, že mají i ostatní formu, ale každý měsíc zahraje jiný hráč, tak nechceme hned dělat změny na každém srazu," uvedl Šilhavý.

Přestože se duel s Faerskými ostrovy uskuteční 15. října v Plzni, povolal jediného hráče Západočechů, brankáře Jindřicha Staňka. Mezi náhradníky jsou obránce Robin Hranáč, záložníci Pavel Bucha, Lukáš Kalvach s Pavlem Šulcem a útočník Tomáš Chorý. Především Kalvach aktuálně patří mezi nejlepší fotbalisty nejvyšší soutěže.

"Středových hráčů, kam spadá, máme pět, kteří tu byli s námi. Myslím, že oni mají také formu, a zranění se jim vyhýbala. Nejenom Lukáš Kalvach, ale i další hráči z Plzně hrajou velmi dobře. Nakonec celá Plzeň se zvedla a dělá i v evropských pohárech jenom radost," prohlásil Šilhavý.

Mezi náhradníky zůstal obránce Filip Panák, jeho spoluhráč ze Sparty Martin Vitík naopak šanci dostal. Dvacetiletý stoper jako jediný z třiadvacetičlenného výběru nemá na kontě reprezentační start. "Filip je typologicky jiný hráč, než jsme chtěli za Davida Zimu (vracejícího se po zranění). Martin to splňuje, je to kapitán jednadvacítky. Myslím, že podává velmi dobré výkony, i když ve Spartě se o šanci musí poprat," vysvětlil jednašedesátiletý trenér.

Albánci, s nimiž se Češi utkají 12. října, nečekaně vedou kvalifikační skupinu o dva body před Šilhavého výběrem a třetím Moldavskem. Český tým si zkomplikoval boj o postup na Euro 2024 zářijovou remízou 1:1 s Albánií v Praze.

"Víme, co nás tam čeká. Máme nějaké informace od Poláků, kteří tam prohráli 0:2. Viděli jsme to prostředí, Albánci mají velký temperament. Tam musí přijet odolní hráči. Jet tam s tím, že to bude bolet, a jet tam pro vítězství," upozornil Šilhavý. "Zápas v Albánii bude asi o hodně složitější než ten domácí. Ztížili jsme si to, ale věřím, že umíme tyhle zápasy, když jde o všechno," dodal bývalý kouč Slavie, Liberce nebo Jablonce.