Šilhavý už s napětím vyhlíží zářijové duely, těší ho forma hráčů Plzně a Slavie

Praha - Od posledního zápasu fotbalové reprezentace již uplynuly skoro tři měsíce a trenér Jaroslav Šilhavý už s napětím vyhlíží první sraz v nové sezoně. S kolegy v realizačním týmu vytvářejí předběžnou nominaci na zářijové poslední dva zápasy ve skupině Ligy národů, v nichž Češi nastoupí proti Portugalsku a ve Švýcarsku. Šilhavý si pochvaluje dobrou formu hráčů z Plzně a Slavie, naopak ho mrzí některá přetrvávající zranění. Věří, že mužstvo naváže na dobré červnové výkony.

Mezi posledním srazem v minulé sezoně a prvním v novém ročníku je nezvykle dlouhá pauza. Oproti předchozím letům se zářijový reprezentační termín posunul přibližně o tři týdny.

"Napětí už samozřejmě cítím. Vytváříme předběžnou nominaci. Co máme zprávy, je to tak střídavě oblačno. Někomu se daří, někomu míň, někdo léčí zranění. Na kluky už se moc těšíme, protože poslední sraz už byl před poměrně dlouhou dobou," řekl novinářům Šilhavý.

"Mně to už chybí, ale možná pro hráče je dobře, že do srazu odehrají v sezoně spoustu zápasů. I my si tu nominaci můžeme lépe promyslet a ještě vidět další hráče. Kluci budou hrát dvě kola skupiny pohárů, takže je uvidíme s těžkými soupeři. Je to výhoda," doplnil Šilhavý.

V červnu mu postupně vypadlo až 15 hráčů, přesto reprezentanti při první účasti v elitní skupině A Ligy národů předvedli solidní výkony. Doma porazili Švýcarsko a remizovali se Španělskem, venku pak prohráli 0:2 v Portugalsku a ve Španělsku. Před závěrečnými dvěma duely jsou svěřenci Šilhavého na třetím místě tabulky o bod před Švýcarskem. Poslední tým skupiny sestoupí.

"Hrajeme o udržení, což byl náš cíl. Máme nabito, ale čekají nás dva těžké zápasy. Červnový sraz byl z našeho pohledu vydařený. Byť jsme vyhráli, v uvozovkách, jen nad Švýcarskem, určitě jsme nebyli za otloukánky, jak se možná očekávalo. Chceme na ty výkony navázat," uvedl Šilhavý.

Reprezentaci nadále trápí zranění některých hráčů především v defenzivě. "Uvidíme, kdo bude a kdo ne. Dlouhodobě zraněný je (útočník) Matěj Vydra, pořád mimo jsou oba stopeři Ondra Čelůstka s Tomášem Kalasem, zraněný je i Tomáš Petrášek, který se už ale pomalu dává dohromady. Láďa Krejčí taky pořád netrénuje, Sáďa (Michal Sadílek) avizoval, že má nějaký zdravotní problém. Uvidíme, snad další budou zdraví. Do kupy se dávají jiní, co v červnu nebyli. Masopust, Provod, Ševčík," poznamenal Šilhavý.

Oproti červnovému srazu by už měl mít k dispozici klíčového útočníka Patrika Schicka, kterému ale v Leverkusenu příliš nevyšel start do nové sezony. "Schick je rozdílový hráč. Byli bychom rádi, aby tady na srazu byl. Věřím, že bude, třeba se rozstřílí a pak si to přiveze zpět do Leverkusenu," řekl Šilhavý.

Potěšil ho postup tří českých klubů do skupinové fáze evropských pohárů. Plzeň si zahraje Ligu mistrů a Slavia se Slováckem Evropskou konferenční ligu. "Vždy je i pro reprezentaci lepší, když kluci hrají takhle dobře. Držíme jim palce. Pro Plzeň je ta skupina vyznamenáním, vnímal jsem, jak se na to těší. Je to podobné jako my, taky jsme postoupili do toho nejvyššího levelu v Lize národů. Mnozí si možná mysleli, že dostaneme naloženo, a nebylo to tak. S Plzní to může být podobné. Velmi dobře si teď vede i Slovácko, jsou tam také velmi zajímaví hráči," uvedl Šilhavý.

Pokud by jeho svěřenci dokázali v předposledním kole skupiny porazit Portugalsko s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, už by si zajistili udržení v elitní skupině. V opačném případě by je čekal rozhodující zápas ve Švýcarsku.

"S Portugalskem to bude velký zápas. Je už prakticky vyprodáno, přijede Ronaldo, což je třešnička na dortu. Kdyby se nám to podařilo jako doma se Španělskem (2:2) a ještě bychom to překlopili do vítězství, byl by to ideální scénář. Pokud ne, tak další zápas bude kdo s koho," podotkl Šilhavý.

Ronaldo v úvodu sezony v Manchesteru United nepatří do základní sestavy a média spekulovala o jeho možném odchodu, podle Šilhavého to ale na výkony sedmatřicetiletého Portugalce v reprezentaci vliv mít nebude.

"Ať je v jakémkoliv rozpoložení, forma, neforma, pořád je to i ve svém věku hráč, který rozhoduje zápasy. A další hráči kolem něj jsou neméně kvalitní. Zase budou velkým favoritem, ale my se budeme snažit to podobným způsobem a výkony jako v červnu eliminovat. V Portugalsku mu to kluci trochu znepříjemnili, tak doufám, že mu tady nedáme prostor," dodal kouč.