Šilhavý: Utkání nebereme na lehkou váhu, ale zapojíme i hráče širšího kádru

Plzeň - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý nasadí do středečního přípravného utkání s Ukrajinou i hráče širšího kádru, kolik změn z obvyklé sestavy udělá, ale nechtěl říct. Prozradil jen to, že chytat bude plzeňský gólman Jindřich Staněk. Před Ukrajinou, která stejně jako český celek došla do čtvrtfinále nedávného mistrovství Evropy, má velký respekt.

Reprezentanti dosud během zářijového programu odehráli dvě utkání světové kvalifikace - ve čtvrtek porazili Bělorusko 1:0 a v neděli prohráli v Belgii 0:3. Šilhavý už dopředu avizoval na zápas s Ukrajinou změny v sestavě.

"O většině postů už jsme rozhodnuti, ale další jména neprozradím. Jindra Staněk je výjimka, toho čeká speciální den. Utkání nebereme na lehkou váhu, je to mezistátní zápas s velmi kvalitním soupeřem. Určitě žádné podcenění tady nemůže být, bereme to s respektem. Ale přesto budeme chtít zapojit hráče širší nominace," řekl na on-line tiskové konferenci Šilhavý.

"Respekt ze silného soupeře je určitě na místě. Budeme se snažit postavit ať už základní sestavu, nebo další hráče, kteří vstoupí do zápasu, co nejlíp, abychom byli dostatečně silní odehrát dobrý zápas. Nebudu říkat, jestli nebo jak moc bude sestava promíchaná. Ale věřím, že to zvolíme správně," dodal Šilhavý.

Nevyloučil, že někteří nejvíce vytížení hráči po komunikaci s jejich kluby nenastoupí od začátku. "Komunikace s kluby proběhla. Budeme se snažit to zohlednit, ale pořád je to mezistátní zápas, který je asi nejvíc. Uvidíme, co se dá dělat," prohlásil Šilhavý.

Po utkání v Belgii mu vypadl další hráč, zraněný brankář Tomáš Vaclík. Při zářijovém programu postrádá zhruba 20 hráčů. "Těch absencí bylo na jeden sraz až příliš. Ten zítřejší zápas byl naplánovaný, takže my se k tomu musíme postavit. Věřím, že kluci, kteří nastoupí, chytí svou šanci a ukážou se v dobrém světle, aby si řekli o další nominaci," podotkl Šilhavý.

Zápas v Plzni pro něj bude speciální, jelikož se v západočeské metropoli narodil a v tamním týmu působil jako hráč i krátce jako trenér. Pochází z nedalekého Chotěšova.

"Na mé dětství moc rád vzpomínám, bylo tady nedaleko 17 kilometrů od Plzně. Pak jsem přešel na tento stadion, který vypadal ještě jinak. Jsem rád, že jsem tady mohl začít svou kariéru. Už je to nějaký pátek, co jsem z Chotěšova odešel a strašně málo se tam dostanu. Nějaké lístky jsem sháněl, ale ne pro Chotěšováky," řekl Šilhavý s úsměvem.

Český tým naposledy hrál s Ukrajinou před třemi lety v Lize národů a v Charkově tehdy prohrál 0:1. Šlo o druhý zápas Šilhavého v roli hlavního trenéra reprezentace.

"Vzpomínám si moc dobře na ten začátek. Ukrajina je velice těžký soupeř, se kterým předtím národní tým prohrál doma na Slovácku. Pak jsme u nich prohráli 0:1, Ukrajinci byli lepším týmem, ale my jsme měli hlavně v druhém poločase nějaké šance. Tam se to začalo i trochu formovat," uvedl Šilhavý.

"Pak jsme zachránili v Lize národů skupinu B, následně jsme zvládli kvalifikaci na mistrovství Evropy. Další skupinu Ligy národů jsme dokonce vyhráli, pak jsme na Euru předvedli velmi dobré výkony. Jestli jsem se za tu dobu změnil? Vlasy mi zešedivěly, ale myslím, že jsem pořád stejný," dodal s úsměvem.