Šilhavý: Ulevilo se mi jen do příštího zápasu, k postupu bude třeba ještě bod

Glasgow - Trenér Jaroslav Šilhavý si po výhře 2:0 nad Skotskem a povedené premiéře v roli hlavního kouče na velké akci pochvaloval, že čeští fotbalisté na úvodní zápas základní skupiny Eura dobře načasovali formu. Národní tým se podle něj výrazně přiblížil k postupu do vyřazovací fáze, předpokládá však, že bude muset získat ještě aspoň bod.

"Pocity jsou nádherné, výhra 2:0 nad silným domácím týmem. Byl to spíše boj, hodně to bolelo. Příprava byla hodně o mentální stránce, protože jsme věděli, že Skotové do nás vlítnou, na hranici faulů, budou hodně agresivní. To se potvrdilo. Když jsme přečkali úvod, herně jsme je v některých pasážích i přehrávali," řekl na on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho tým výrazně nakročil k postupu. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. V dalších zápasech skupiny nastoupí české mužstvo proti favoritům Chorvatsku a Anglii.

"Ulevilo se mi, ale jen do příštího zápasu za čtyři dny. Bylo to samozřejmě pro nás důležité. Pokud bychom to dnes neuhráli, bylo by to v dalších zápasech těžké. Výsledek je skvělý. Neříkám, že to máme v kapse, ale je to kousek," uvedl Šilhavý.

"Říkali jsme, že to je klíčové utkání, ale ještě není hotovo. Naše cesta začíná přes postup ze skupiny. Někdy se postoupí z třetího místa i se třemi body, ale nemusí to stačit. Teď nás čekají dva favorité skupiny, minimálně ten bod asi bude potřeba, i když budeme chtít vyhrát," dodal.

Těšilo ho, že tým dobře načasoval formu. V přípravě nejprve 4. června podlehl v Itálii 0:4, minulé úterý v generálce pak porazil Albánii 3:1. "Vygradovalo to v tomhle zápase. Věřím, že se to už ustálí nebo ještě něco vylepšíme. Teď už budou spíš takové regenerační a předzápasové tréninky. Na trénink už tolik času mezi zápasy nebude. Jsem rád, že to takhle dopadlo a načasování bylo správné," řekl Šilhavý.

Jeho týmu zařídil výhru dvěma góly útočník Patrik Schick. Nejprve ve 42. minutě otevřel skóre hlavou po centru a v 52. minutě ukázkovým lobem téměř z půlící čáry přidal pojistku.

"To byla genialita, to už jsem dlouho neviděl takhle skoro z půlky přehodit brankáře. Ale zkouší to i na tréninku a myslím, že se o něco takového pokoušel i v minulém zápase," uvedl Šilhavý.

"Jsem rád, že mu to takhle vyšlo. Víme, že Páťa je geniální hráč, hlavně v koncovce. Pomohl nám, po centru se dostal do hlavičky a poslal nás do vedení. Je to skvělý hráč a věřím, že to nejsou jeho poslední góly. Že to bude takhle pokračovat. Ještě měl velikou šanci před střídáním. Bohužel trefil brankáře, jinak mohl mít hattrick," dodal Šilhavý.