Šilhavý: Slováci budou dost nabuzeni, budou nám to chtít spočítat

Plzeň - Trenér Jaroslav Šilhavý dovedl fotbalovou reprezentaci k výhře ve všech třech dosavadních duelech proti Slovensku, před středečním dalším vzájemným soubojem na závěr Ligy národů ale očekává hodně nabuzeného soupeře. Český tým bude na dálku se Skotskem bojovat o prvenství v tabulce a postup do elitní Ligy A, který by kouč považoval za velmi přínosný. Zatím nemá stoprocentně jasno, zda oproti nedělnímu vítěznému utkání s Izraelem změní sestavu, zvažuje i návrat kapitána Bořka Dočkala do zahajovací jedenáctky.

Šilhavý si předloni v říjnu při svém debutu v roli hlavního trenéra reprezentace připsal výhru 2:1 v Trnavě, v odvetě pak jeho svěřenci porazili Slováky 1:0 a zvítězili také v zářijovém úvodním utkání letošního ročníku Ligy národů v Bratislavě (3:1).

"Není to jen o mně. Vždy když jsme vstupovali do derby, bylo to cítit z obou stran. My byli v těch třech zápasech vždy šťastnější a možná i v některých lepší. V posledním zápase jsme Slováky přehráli, i když sestavy byly trochu kombinované. Dovedu si představit, že po postupu na mistrovství Evropy, který se jim povedl, budou hodně nabuzeni a zítra nám to budou chtít spočítat," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Na lavičce Slováků v říjnu skončil český trenér Pavel Hapal a jeho nástupce Štefan Tarkovič uspěl v obou listopadových zápasech. Nejprve po výhře 2:1 v prodloužení v Severním Irsku ve finále play off o Euro dovedl mužstvo na šampionát a v neděli si připsal vítězství 1:0 nad Skotskem.

"S Pavlem Hapalem jsme kamarádi, mrzelo mě, že musel opustit lavičku slovenského týmu. Mluvili jsme spolu krátce poté, co byl odejit. Oba dva jsme víceméně zápasili s pandemií, takže jsme na tom byli podobně. Jsem přesvědčen, že by ten postup na Euro zvládl taky. Ale tohle je prostě úděl nás trenérů. Popřál jsem mu hodně štěstí do další štace a věřím, že brzy získá nějaké nové, třeba zajímavější angažmá," podotkl Šilhavý.

Jeho svěřenci potřebují k prvenství ve skupině zvítězit a zároveň se spoléhat na to, že Skotsko nevyhraje v Izraeli. Šilhavý by účast v Lize A s elitními evropskými týmy bral jako výbornou možnost, jak se dále zlepšovat.

"Hrajeme o vítězství, a jestli to přinese prvenství a tím pádem postup do elitní skupiny, bylo by to skvělé. Měli bychom se od nejlepších týmů učit, konfrontovat se s nimi a tím pádem určitě každý z nás poroste. Chceme zítra vyhrát, věřím, že to Izrael taky zvládne a postoupíme mezi elitu. Myslím, že i pro diváky by to bylo skvělé. Věřím, že příště už to bude s nimi," uvedl devětapadesátiletý kouč.

Ligu národů, která končí svůj druhý ročník, si pochvaluje. "Určitě je to přínosnější, než když hrajete přípravný zápas. Tam prostě není ten stimul těch bodů, prostřídávalo se tam více hráčů, bylo to takové roztrhané. I ta zápletka v naší skupině je skvělá. My hrajeme o první místo, Slováci o záchranu," podotkl Šilhavý.

Zatím není rozhodnutý, zda změní vítěznou základní sestavu z utkání proti Izraeli. Ve hře je i možnost, že se do zahajovací jedenáctky vrátí Dočkal, jemuž vyšlo zářijové utkání v Bratislavě, kde skóroval. "Ten zápas máme v živé paměti, byl velmi povedený. Ještě přemýšlíme, jak to postavíme, nejsme úplně rozhodnuti. Samozřejmě Bořek figuruje mezi možnými variantami. Večer po tréninku se definitivně rozhodneme," dodal Šilhavý.