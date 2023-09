Šilhavý si remízy v Maďarsku cenil, zápas nechtěl spojovat s utkáním s Albánií

Budapešť - Přestože šlo pouze o přípravné utkání, trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý si remízy 1:1 ze hřiště silného Maďarska hodně považoval. S výkonem mužstva byl poměrně spokojený, nechtěl ale dnešní zápas v Budapešti spojovat s nevydařeným čtvrtečním duelem evropské kvalifikace s Albánií, s níž jeho svěřenci ztratili body po výsledku 1:1. Šilhavý na tiskové konferenci věřil, že si jeho svěřenci v říjnové odvetě v Albánii povedou lépe.

Maďaři od 52. minuty vedli, ale již za devět minut srovnal Václav Jurečka. "Byť jsme nevyhráli, jsem celkem spokojený. Hlavně s druhou částí, ale i s některými pasážemi v prvním poločase. V druhém bylo vše - intenzita, agresivita, emoce. Myslím, že útoky se střídaly na obě strany. Střely a statistické údaje byly vyrovnané. Myslím, že pro diváka to muselo být atraktivní utkání, jen možná mohlo padnout více gólů," uvedl Šilhavý.

Remízu s Maďarskem, které od konce loňského září neprohrálo a vede svou skupinu evropské kvalifikace, považoval za cennou. "Maďarský tým se zvedl, v poslední době dosáhl výborných výsledků. Hrají velmi dobré zápasy. Skvělí hráči, za všechny Szoboszlai, je to hráč číslo jedna. Byť to byl jen přípravný zápas, takováhle remíza proti takhle silnému celku se vždy hodí a určitě si jí hodně považujeme. Maďaři téměř vždy postaví to nejsilnější. Pro nás bylo velmi výhodné, že jsme si vyzkoušeli takhle silného soupeře," řekl Šilhavý.

Dnešní výkon nechtěl příliš brát jako reparát za čtvrteční remízu s Albánií, po které si mužstvo zkomplikovalo boj o postup na mistrovství Evropy. "Nechci to spojovat. Ztratili jsme dva body v kvalifikačním utkání, to mě mrzí a ještě dlouho mrzet bude. Byť soupeř byl také silný, ale prostě jsme to měli uhrát za tři body a pozice by byla přívětivější. Nicméně je to sport, fotbal," konstatoval Šilhavý.

"Česká" kvalifikační skupina je nyní velmi vyrovnaná. "Připravíme se poctivě na další zápas. Věřím, že odhodlání, které jsem na klucích viděl i dnes, bude ještě větší. Už budou vědět, do čeho jdou. Všichni věříme, že se nám to podaří," přál si Šilhavý.

Oproti utkání s Albánií udělal hned devět změn v sestavě, v zahajovací jedenáctce zůstali jen kapitán Tomáš Souček a obránce Jakub Brabec. "Taky jsme si říkali - soupeř silný, teď do toho ti noví hráči, trošku nesehranost a tak dále. Ale myslím, že kluci se toho zhostili velmi dobře. Myslím, že všichni snesou měřítko, aby mohli usilovat o příští nominaci," poznamenal Šilhavý.

Byl nadšený z kulisy v Puskás Areně, kam dorazilo okolo 55 tisíc diváků. S národním týmem se Šilhavý v Budapešti představil po dvou letech, předloni v létě reprezentace v maďarské metropoli vyhrála osmifinále mistrovství Evropy nad Nizozemskem 2:0.

"Zažili jsme tu krásný zážitek, když jsme porazili Nizozemce. Těšili jsme se sem, stadion jsme znali. Je obrovský. Když jsme se dozvěděli, že přijde skoro plno, byli jsme rádi. Kulisa byla skvělá. Přes 50 tisíc diváků na přípravný zápas, to je super. Závidím," dodal s úsměvem Šilhavý.