Šilhavý si pochvaloval méně vytěžované hráče i celý červnový sraz

Podgorica - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý si po vítězství 4:1 v přípravě v Černé Hoře pochvaloval, jak dobře si vedli hráči, kteří tolik nenastupují. S červnovým srazem byl kouč národního mužstva spokojen a věří, že v povedených výkonech bude tým pokračovat i v září. V sobotu reprezentanti zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy na Faerských ostrovech 3:0.

Od národního mužstva se po úvodním červnovém duelu odpojilo sedm hráčů a Šilhavý v Černé Hoře musel mírně improvizovat se sestavou. "Myslím, že celkově byl výkon velmi dobrý. Všichni hráči, kteří tolik nenastupují, předvedli dobrý výkon. Zapadli do toho a dveře mají otevřené. Myslím, že i pohled zvenčí byl dobrý. Někteří hráči si vyzkoušeli i jiné posty a vedli si velice dobře. Takže je dobré, že s nimi můžeme počítat i na jiné posty," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci vedli v Podgorici 2:0, soupeř v 66. minutě snížil, ale poté se trefili střídající Lukáš Provod s Adamem Hložkem. "Vždy, když dostanete gól, mrzí to a hledáte chyby, proč k tomu došlo. Ale cítil jsem z týmu, že i když je to příprava, kluci chtějí vyhrát. Za chvíli jsme dali gól, pak čtvrtý. To byla jasná odpověď, že mužstvo má sílu," pochvaloval si Šilhavý.

"Říkal jsem už před utkáním, že Černá Hora má dobré mužstvo a skvělé individuality. Ale připravili jsme se na to dobře a odvedli výkon, který jsme chtěli. V prvním poločase bylo velké vedro, nevím, jestli jsme to zvládli lépe než soupeř. Zvítězili jsme, jsme spokojeni," dodal Šilhavý.

Jeho tým zvítězil v obou červnových zápasech o tři branky a letos ve čtyřech zápasech ještě nenašel přemožitele. "Jsme spokojení s celým srazem, protože jsme získali důležité tři body na Faerských ostrovech a zápas proti Černé Hoře vyzněl také dobře. Kombinačně a střeleckou potencí jsme to zvládli velmi dobře. Tenhle sraz jsme splnili cíl a teď se musíme připravit na dalšího soupeře. Čeká nás Albánie, velice těžký soupeř. Věřím, že v září budeme v dobré formě," uvedl Šilhavý.