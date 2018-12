Praha - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý měl po zářijovém nástupu do funkce hektický závěr roku a od fotbalu si neodpočinul ani během vánočních svátků. Kromě sledování reprezentantů a soupeřů pro kvalifikaci o mistrovství Evropy stihl i fotbal v praxi. Vedle fotbálku s kamarády si zahrál za veterány Slavie Silvestrovské derby a pomohl k remíze 5:5 se Spartou.

"Jsem rád, že jsem se toho zase mohl zúčastnit. Bylo cítit, že nikdo nechce prohrát. Dneska byla remíza asi zasloužená. My jsme je dotáhli a dostali se dokonce do vedení, ale Sparta potom ještě dala vyrovnávací gól," uvedl Šilhavý. "Je to hlavně pro lidi, aby nás zase viděli, kolik jsme přibrali a kdo se může hýbat. A také se s nimi rozloučit a popřát jim hodně dobrého do nového roku," dodal.

Sám v derby ukázal, že nic neztratil ze svého stoperského důrazu a v jednom souboji ostře zastavil Marka Kincla. "Jsme byli s Márou domluvení, jako zamlada," usmíval se Šilhavý. "Rozhodčí to viděl jasně. Možná ještě Márovi chtěl dát žlutou za simulování," dodal.

Od posledního srazu národního týmu se soustředil hlavně na pozorování svých svěřenců v klubech a také na zjišťování informací o soupeřích v kvalifikaci - Anglii, Černé Hoře, Kosovu a Bulharsku. "Viděl jsem teď hodně fotbalů naživo a na videu. Už se nám to pomalu zase blíží a po Novém roce to zas odstartujeme naplno," řekl Šilhavý směrem k březnovému srazu. "Věřím, že kluci budou zdraví a ve formě, až se to bude blížit," dodal.

Rok 2018 začal bez angažmá, pak mu ale přinesl zatím největší výzvu v kariéře, když převzal národní tým po Karlu Jarolímovi. A povedlo se mu reprezentaci pozvednout a získat si fanoušky na svou stranu.

"Především bych chtěl poděkovat za minulý rok fanouškům, že nad námi nelámali hůl. Myslím si, že se ukázalo, že jsme konkurenceschopní v Evropě jak na úrovni reprezentace, tak na klubové scéně. Do nového roku bych si určitě přál hodně gólů a hodně bodů. Hrajeme to pro fanoušky, takže věřím, že nám zůstanou nakloněni a že zvládneme kvalifikaci a postoupíme na Euro," dodal Šilhavý.