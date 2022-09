Šilhavý: S takovým výkonem jsme nemohli myslet na body, musíme si to rozebrat

Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý si po debaklu 0:4 od Portugalska v předposledním utkání skupiny Ligy národů posteskl, že čeští fotbalisté nedokázali navázat na předchozí povedené domácí zápasy. Svým svěřencům vytkl řadu věcí, především špatné bránění a lehkovážné chyby. Reprezentanti podle něj nepodali výkon, jaký duel s tak kvalitním soupeřem vyžadoval, a proto nemohli pomýšlet na bodový zisk.

"Zápas se nám bohužel nevyvedl. I při zápasech, které jsme hráli v červnu, jsme mluvili o tom, že pokud chceme proti takovým soupeřům uspět, musíme podat mimořádný výkon. To se dnes nestalo. Nehráli jsme dobře, dělali jsme individuální chyby, byli jsme nedisciplinovaní. Proto nakonec takový výsledek. S tím, co jsme předvedli, jsme nemohli pomýšlet na body," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Český tým utrpěl nejtěžší domácí porážku od rozdělení federace. Vyšším rozdílem prohrál národní celek v samostatné historii jen v březnu 2019, kdy utrpěl debakl 0:5 v Anglii.

"Chtěli jsme hrát odvážně, chtěli jsme soupeře vysoko atakovat. Soupeř nás ale přehrával, protože jsme ve středním pásmu hřiště nebránili dobře. Po ztrátě míče byl přechod do obrany špatný, otevírali jsme to a ještě jsme dělali vzadu chyby. Soupeř se pak dostával do šancí," prohlásil Šilhavý, jehož svěřenci doma prohráli po 11 zápasech.

S hráči chce špatný výkon důkladně rozebrat. "Určitě nebudeme hráče chválit. Společně si vyhodnotíme, jak jsme to viděli. Byly tam špatné výkony. Celkově byl výkon špatný a chceme vědět proč, co se stalo," řekl Šilhavý.

Nemyslí si, že se na výkonu podepsalo to, že se některým hráčům v úvodu sezony příliš nedaří v klubech. "Hráčům, které jsme vybrali, věříme, protože si myslíme, že jdou bojovat za Česko. S hráči si určitě sedneme, protože nechceme, aby se takový výkon opakoval," prohlásil Šilhavý.

"Když jsme měli předtím dobré výsledky, bylo to vždy založené na práci. Tým máme silný, ale musí hrát týmově a na hranici možností. Jedině takový výkon nás dovede k výsledku. Dnes to nebylo. Jestli to bylo nervozitou, nevím. Nedoráželi jsme hráče, byli jsme od soupeře daleko," poznamenal Šilhavý.

Český tým klesl na poslední místo skupiny a pokud se chce v Lize národů udržet v elitní divizi A, musí v závěrečném duelu v úterý vyhrát ve Švýcarsku. "Je to samozřejmě komplikace. Viděli jsem i v domácím zápase, co Švýcaři umí, hráli tu dobře. Jejich výhra ve Španělsku mě samozřejmě překvapila, ale pokud chceme zůstat v této společnosti, tak u nich prostě musíme vyhrát," uvedl Šilhavý.

Už před zápasem s Portugalskem mu vypadli ze zdravotních důvodů pravý bek či záložník Lukáš Masopust a křídelník Jakub Jankto, v utkání pak musel střídat stoper Jakub Brabec. "S Kubou to je asi špatné a vypadá to, že se od mužstva odpojí. Zbývá nás 17 hráčů do pole a zřejmě někoho ještě povoláme dodatečně. Rozhodneme se definitivně a oznámíme to během neděle," řekl Šilhavý.