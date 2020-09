Šilhavý: S některými hráči z týmu proti Skotsku musíme počítat

Praha - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý pochválil provizorně složený tým za pondělní výkon v utkání Ligy národů proti Skotsku. Kvůli koronaviru v původním výběru musel za reprezentaci nastoupit narychlo složený celek plný nováčků, který favorizované Ostrovany přestřílel a jen smolně prohrál 1:2. Podle Šilhavého se ukázalo, že reprezentace musí s některými hráči z improvizovaného týmu počítat.

Šilhavý musel stejně jako zbytek původního výběru po pátečním vítězství 3:1 na Slovensku do izolace kvůli dvěma pozitivním testům na covid-19 u členů realizačního týmu. Mužstvo místo něj proti Skotům v Olomouci vedl kouč reprezentační osmnáctky David Holoubek.

"Nominace vznikla po vzájemné komunikaci s Davidem Holoubkem, ale co se týče koučování a taktiky, to už bylo plně v jeho režii. Až po zápase jsem mu napsal, ať všem vyřídí gratulaci, že se rvali jako lvi. Chyběl bodík, ale ostudu neudělali," řekl Šilhavý pro web FAČR. "Pro ty kluky to byla šance, jak se ukázat v reprezentaci. Některé z nich sledujeme dlouhodobě. Teď jenom potvrdili, proč je mezi adepty máme. S některými musíme počítat," dodal.

Když v Bratislavě po výhře 3:1 hráčům sdělil, že po diskuzích s hygienou je sraz rozpuštěn, měl hodně smíšené pocity. "V kabině jsme hráčům děkovali za výkon a za výsledek, ale taky jsem jim oznámil, že končíme. Viděl jsem na nich zklamání. Ale nemohli jsme nic dělat a museli jsme se tomu rozhodnutí podřídit. Když měli hráči v pondělí kontrolní testy negativní, někteří chtěli do Olomouce ještě vyrazit. To samozřejmě kvůli karanténnímu nařízení nešlo, ale i tak si takových reakcí moc cením," řekl Šilhavý.

První pozitivní případ na koronavirus vzešel z úterních testů v Praze. Podle Šilhavého udělala reprezentace maximum, aby se nákaze vyhnula. "Tým absolvoval víc testů, než nařizuje protokol UEFA. Splnili jsme všechno, co dokument požaduje, a nic jsme neporušili. Na vlastní oči jsem viděl, kolik úsilí tomu lidé kolem manažera Libora Sionka věnovali, abychom všechny regule dodrželi. Každý člen týmu musel mít negativní test ještě před začátkem srazu, ale přesto jsme pak v úterý jeden pozitivní test měli. Podle odborníků bychom tomu nezabránili ani v případě, že bychom testovali o den dřív, protože v pondělí by ten test zkrátka ještě pozitivní nebyl. Riziko můžete snížit, ale ne úplně odstranit," řekl Šilhavý.

"Kompetentní lidé kolem nároďáku a fotbalové asociace se teď samozřejmě budou bavit, jestli ta naše opatření nejde ještě zpřísnit. Co budeme moci udělat, to uděláme. Na druhou stranu nejsme jediná reprezentace, která v tomto směru měla problémy, ale jen my bohužel dopadli takhle," připomněl Šilhavý, že například Francie a Belgie měly mezi zápasy pozitivně testovaného hráče, ale týmy do karantény nemusely.

Po prvním pozitivním případu se navíc musely od týmu odpojit opory Tomáš Souček a Patrik Schick, kteří na Slovensko neodjeli. "Navzdory negativním testům nám je z preventivních důvodů vzali, což jsem nečekal. UEFA v takových situacích prosazuje jiný postup, ale musíme se řídit i hygienickými autoritami," konstatoval Šilhavý.

Nechce se pouštět do bojů se zástupci klubů. Reprezentaci za výskyt koronaviru opakovaně zkritizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. "Chápu kluby, že o své hráče mají strach, protože je čekají důležité zápasy v lize nebo evropských pohárech. To jim nikdo nemůže zazlívat. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit, že jsme s nimi vždycky komunikovali. Já s trenéry, manažer Libor Sionko zase s členy vedení. Tak to bylo i před tím posledním srazem. Vždycky jsme byli otevření komunikaci. Rozhodně nechci s nikým bojovat. Z úspěchu jednotlivých klubů v evropských pohárech může těžit i reprezentace a naopak z úspěchů reprezentace zase kluby," uvedl Šilhavý.

Má strach, aby koronavirus neovlivnil i další srazy. Tým se znovu sejde v říjnu. "Když to všechno kolem sebe vidím, tak se obávám, aby UEFA nebo FIFA ještě nerozšířily možnost pro kluby nepouštět hráče na reprezentační srazy. Už teď to je za určitých okolností možné. Pak by to bylo hodně složité. Ale snad se to nestane. A když ano, a teď jenom hořce vtipkuji, umíme improvizovat, jak jsme teď viděli," prohlásil Šilhavý.

Po dvou z šesti zápasů ve skupině Ligy národů je český tým druhý o bod za Skotskem. "Kluci jsou připravení se rvát, pořád chceme hrát o první místo. Věřím, že to ukážeme hned při dalším srazu. Síla týmu je velká," dodal.