Šilhavý přemítal, zda neudělal v Německu až moc změn v sestavě

Lipsko - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý přemítal, zda v přípravném utkání na hřišti silného Německa neudělal až příliš mnoho změn v sestavě. Reprezentace nastoupila do prvního poločasu převážně s hráči mimo obvyklou základní sestavu a úvodní dějství jí nevyšlo. Po změně stran a prostřídání viděl Šilhavý ve výkonu zlepšení, ale odvrátit prohru 0:1 už jeho tým nedokázal.

"Už před zápasem jsme avizovali, že všichni hráči kádru, kteří jsou tady s námi, dostanou šanci hrát. Dnes jsme se rozhodli takhle, i když jsme věděli, že to bude silný soupeř. Chtěli jsme vidět některé hráče na hřišti, jak to zvládají. Možná i trochu naše chyba, že jsme ty kluky hodili do vody. Někteří teď ani moc nehrají. Podle toho to taky dopadlo. Těch změn bylo hodně a soupeř nás přehrával. První půle nám nevyšla, nebylo to ideální," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Změny udělal i s ohledem na následující dva domácí duely Ligy národů s Izraelem a Slovenskem. "Nechtěli jsme hrát všechny tři zápasy v jedné sestavě. Program je teď náročný. Už před nominací nám vypadli zranění nebo nemocní hráči, kteří s námi nemohli odcestovat a jinak stabilní jezdí. Vzali jsme ty hráče, které tu teď máme, tak jsme je chtěli vidět s těžkým soupeřem. Pak to bylo v zápase vidět, když jsme zrovna narazili na takhle silného soupeře," podotkl Šilhavý.

"Chtěli jsme o těch hráčích získat informace. Soupeř nám ukázal, že když nejsme připravení, kompletní, silní, tak dokážeme předvést i to, co první poločas, kdy jsme nestíhali," dodal Šilhavý.

Premiéru v reprezentačním A-týmu si odbyl ofenzivní univerzál Václav Černý, který odehrál 45 minut. "Odvedl očekávaný výkon, jak ho známe, proč je tady. Silný na balonu, jeden na jednoho, i když jsme to měli všichni složité v prvním poločase. Vašek určitě nepropadl. Že jsme ho střídali? Chtěli jsme s tím něco udělat, byli jsme hodně pod tlakem, soupeř měl hodně šancí. Nikterak Vaška nezatracujeme," uvedl Šilhavý.

V druhém poločase prostřídal a na hřiště se postupně dostali střední záložníci Tomáš Souček, Vladimír Darida a Alex Král, kteří obvykle hrají v základní sestavě. "Po zranění Bořka Dočkala odehrála tahle trojka v kvalifikaci asi nejvíc. Určitě mají blízko k základní sestavě. Ale není to jen o třech hráčích, každou chvíli je nějaké zranění," poznamenal Šilhavý.

"Druhý poločas už byl mnohem lepší díky sehranosti zkušenějších hráčů. Asi by to nebylo zasloužené, kdybychom dali gól a vyrovnali, ale šance jsme v závěru nějaké měli," uvedl Šilhavý.

V pondělí a v úterý mu kvůli koronaviru vypadli záložník David Pavelka s útočníkem Tomášem Pekhartem a po zápase s Německem se vrací zpět do klubu brankář Jiří Pavlenka. Trenér nevyloučil, že na nedělní zápas Ligy národů s Izraelem a následný duel se Slovenskem ještě mužstvo rozšíří.

"Uvidíme, jak se budou kluci teď po zápase cítit. Jestli je tam nějaký šrám nebo zranění. Pokud ano, pravděpodobně bychom někoho ještě donominovali. Už když jsme odjížděli z Prahy, tak jsme se o to snažili. Oslovili jsme asi pět nebo šest hráčů, ale většina z nich byla nemocná nebo zraněná," dodal Šilhavý.