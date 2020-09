Šilhavý oznámí nominaci na říjnové zápasy reprezentace

Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý dnes oznámí nominaci české fotbalové reprezentace na říjnové zápasy. Národní mužstvo nastoupí 7. října k přípravnému utkání na Kypru a následně ho čekají dva venkovní duely Ligy národů - 11. října v Haifě proti Izraeli a o tři dny později v Glasgow proti Skotsku.

Fotbalisté do Ligy národů vstoupili zářijovou výhrou 3:1 na Slovensku, poté ale celé mužstvo včetně realizačního týmu muselo kvůli koronaviru do izolace. Na lavičku se tak před dalším utkáním se Skotskem postavil kouč výběru do 18 let David Holoubek, který povolal 20 nováčků. Hosté v Olomouci po obratu zvítězili 2:1, i když narychlo složený český celek měl převahu a dvakrát trefil tyč.