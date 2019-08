Šilhavý oznámí nominaci fotbalistů na dva kvalifikační zápasy

Praha - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý dnes oznámí nominaci na zářijové zápasy kvalifikace mistrovství Evropy. Český tým nastoupí v sobotu 7. září v Kosovu a o tři dny později v Černé Hoře.

Po dvou červnových výhrách figurují čeští fotbalisté v kvalifikační skupině na postupovém druhém místě o bod před třetím Kosovem. To zatím doma odehrálo jeden zápas, v němž remizovalo s Bulharskem, další čtyři body získalo venku.

Do nominace by se mohli vrátit uzdravení záložníci Vladimír Darida s Antonínem Barákem, kteří národnímu týmu naposledy kvůli zranění scházeli. Šilhavý nevyloučil, že by na zářijový dvojzápas mohl povolat i nějakého nováčka. "Skloňují se ti mladí jako Hložek, Matoušek, Sadílek. Je to velký příslib pro náš fotbal, jsou hodně sledovaní. Pak jsou tam z ligy některá další jména," uvedl Šilhavý.