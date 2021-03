Šilhavý ocenil rychlou odpověď českého týmu na gól Estonska

Lublin (Polsko) - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý po vítězství 6:2 nad Estonskem na úvod světové kvalifikace ocenil, že český tým rychle odpověděl na brzy inkasovaný gól a získal středeční utkání pod kontrolu. Kouče těší "povinné" tři body před náročnějšími duely ve skupině s favorizovanou Belgií a Walesem.

"Potvrdili jsme roli favorita a povinné tři body vezeme domů. Před dvěma těžkými zápasy jsme rádi, že jsme tady zvítězili," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v polském Lublinu, kde se hrálo kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením v Estonsku.

Pobaltského outsidera ve 12. minutě nečekaně poslal do vedení Rauno Sappinen, ale už za šest minut vyrovnal Patrik Schick, kterého do přestávky napodobili Antonín Barák a dvakrát Tomáš Souček. Záložník West Hamu ve druhém poločase zkompletoval premiérový reprezentační hattrick. Šestou branku vstřelil Jakub Jankto.

"Známe zápasy, kdy se člověk snaží, má šance, ale nepadá to tam, může z toho být problém a honí to někdy na konci. Nicméně jsme dokázali odpovědět, rychle jsme se dostali do vedení a do poločasu přidali další branky. Měli jsme šance, získali jsme zápas pod kontrolu a přidali další branky ve druhém poločase," uvedl Šilhavý.

Mrzelo ho, že Estonci v 86. minutě ještě snížili po trefě střídajícího Henriho Aniera. "Inkasovaná branka nebyla úplně šťastná, myslím, že skóre bude hrát velkou roli. Přičítám ji tomu, že jsme vystřídali a chtěli některé hráče nechat odpočinout, jiné vidět po té dlouhé době. Sestava se změnila, trošku opadlo tempo a už jsme se nedostávali do šancí jako předtím," konstatoval Šilhavý.

Má radost, že Souček v národním týmu potvrdil skvělé výkony z anglické ligy. "Tři góly jako defenzivní záložník, to se jen tak nevidí proti kterémukoliv soupeři. Potvrdil i vítězství v anketě Fotbalista roku. Věřím, že bude takové výkony předvádět dál a bude jedním z tahounů za postupem na mistrovství světa," ocenil devětapadesátiletý trenér, jehož svěřenci v sobotu přivítají Belgii a příští úterý hrají ve Walesu.