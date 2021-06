Šilhavý: Nejlepší zápas kariéry, potlesk od fanoušků soupeře hřeje na srdíčku

Budapešť - Kouč fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý považuje vítězné osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku za nejlepší zápas trenérské kariéry. Zahřálo ho u srdce, když jeho svěřencům po výhře 2:0 na zaplněném stadionu v Budapešti tleskali i soupeřovi fanoušci. Vyzdvihl výkony brankáře Tomáše Vaclíka a defenzivního univerzála Tomáše Holeše, který si připsal gól a asistenci. Šilhavý očekává, že Dánsko bude ve čtvrtfinále ještě náročnějším soupeřem.

"Samozřejmě to byl pro mě úplně ten nejlepší zápas, nejprestižnější, největší. Soupeř byl určitě favorit utkání, ale my jsme hráli týmově. I před zápasem jsem říkal, že musíme zahrát týmově a ještě z toho musí vyskočit další výjimečné výkony. A to se stalo. Tomáš Vaclík nám hodně pomohl, jak šel na něj soupeř sám. A Tomáš Holeš, ač defenzivní hráč, dá gól a na další přihraje, to je něco neskutečného," řekl Šilhavý při on-line tiskové konferenci.

"Nejlepší výkon týmu pod naším vedením? Myslím, že asi jo. Bylo to mistrovství Evropy, osmifinále. Zápasy, které jsme hráli v kvalifikaci, byly taky velké, třeba proti Anglii (2:1). Ale tohle bylo play off a nám se podařilo vyřadit silné Holanďany, to má velkou hodnotu," pochvaloval si devětapadesátiletý trenér, jenž v minulosti získal ligový titul s Libercem a pražskou Slavií.

Výkon jeho týmu, který Nizozemce nepustil k jediné střele na branku, sportovně ocenili i příznivci "tulipánů". "To je asi největší odměna, když fanoušci soupeře tleskají týmu. Častokrát jsme hráli s Holandskem a pamatuji si, že jejich fanoušci umí ocenit soupeře, když se ten výkon líbil. To hřeje na srdíčku," uvedl Šilhavý.

Pochvaloval si, že jeho tým uspěl zrovna v zápase v Budapešti, kde jako v jediném z 11 hostitelských měst šampionátu může být zcela zaplněný stadion. V hledišti bylo zhruba sedm tisíc českých fanoušků.

"Jenom když jsme vyšli na hřišti, jsme měli husí kůži. Jsem rád, že fanoušci u toho byli, že nám v tom pomohli. Mám obrovskou radost, že se nám to tak povedlo zrovna dnes. Po dlouhé době zase plný stadion, bylo to něco úžasného," pochvaloval si Šilhavý, jehož celek v poslední době hrál kvůli koronavirovým omezením spíše před prázdným hledištěm.

Český kouč ocenil, jak mužstvo zvládlo přesilovku, kterou hrálo od 55. minuty po vyloučení obránce Matthijse de Ligta. Oba góly dalo v početní převaze. "Kluci předvedli velice taktický výkon. Nejen 11 na 11, ale i potom proti deseti. Soupeř je silný i v deseti. Nenechali jsme se nikam vytáhnout, i když jsme je atakovali nahoře. Pak jsme dostali odměnu," řekl Šilhavý.

Vyšly mu tři změny v základní sestavě oproti závěrečnému zápasu skupiny s Anglií, z nichž dvě byly vynucené. Zraněného kapitána Vladimíra Daridu nahradil v záloze Antonín Barák, potrestaného beka Jana Bořila Pavel Kadeřábek a na křídle pak dostal překvapivě šanci Petr Ševčík.

"Kluci byli skvělí. Pavel Kadeřábek dlouho nehrál, ale zvládl to na úplně jedničku. Petr Ševčík to samé, je to herní, sebevědomý hráč. Stejně tak Tonda Barák. Věděli jsme, že kluci jsou dobře připravení a zvládli to výborně," uvedl Šilhavý.

Věří, že cesta turnajem ještě neskončí. Ve čtvrtfinále reprezentanti narazí v sobotu v Baku na Dánsko. "Mám radost, co jsme jako tým dokázali. Byli jsme outsiderem mistrovství, skoro nejhorší a teď se nám tohle podařilo. Věřím, že jsme schopni týmovým výkonem pozlobit i Dánsko. A třeba ještě dál, jestli něco bude," dodal kouč s úsměvem.

Šilhavý očekává, že Dánsko bude v sobotním čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku pro jeho svěřence ještě těžším soupeřem než Nizozemsko v osmifinále. "Myslím a obavám se, že to bude ještě náročnější. Dánové se po tom velkém problému, který se jim v úvodu mistrovství stal, pomalu rozjížděli a dostali se na vítěznou vlnu," řekl Šilhavý.

Dánové na úvod turnaje prohráli 0:1 s Finskem v zápase, v němž zkolaboval jejich záložník Christian Eriksen. Lékaři mu s pomocí defibrilátoru přímo na trávníku zachránili život. Seveřané poté podlehli i Belgii (1:2), ale na závěr skupiny porazili Rusko 4:1 a těsně postoupili do vyřazovací fáze. V osmifinále pak rozdrtili Wales 4:0.

"Včera (v sobotu) se předvedli s Walesem. Zdánlivě to není třeba tak velké jméno, ale jsou výborní. Nečeká nás nic jednoduchého. Teď to musíme zanalyzovat a připravit se na ten zápas. Určitě se o další případný postup porveme," uvedl Šilhavý.

Reprezentanti s Dánskem šestkrát za sebou nevyhráli, z toho pětkrát remizovali. Naposledy nad Seveřany zvítězili ve čtvrtfinále Eura v roce 2004, tehdy 3:0 po dvou brankách Milana Baroše a jednom gólu Jana Kollera. Šilhavý tehdy dělal asistenta trenéra Karlu Brücknerovi. Národní mužstvo došlo v Portugalsku do semifinále, českým maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996.

Šilhavý zatím tak daleko rozhodně nekouká. "Mám velký respekt a pokoru, abych něco takového říkal. Mám velkou radost, co jsme jako tým dokázali. Ač jsme byli outsiderem mistrovství, skoro nejhorší, tak se nám teď podařilo tohle. Věřím, že jsme schopni týmovým výkonem pozlobit i Dánsko. A třeba ještě dál, jestli něco bude," řekl Šilhavý.

V Baku na rozdíl od Budapešti platí kvůli koronaviru omezení kapacity. Ani na jedno ze tří dosavadních utkání turnaje nebylo v ázerbájdžánské metropoli v hledišti Olympijského stadionu více než 20 tisíc lidí.

Baku je ze všech 11 pořadatelských měst Eura z Prahy nejdále, letadlem téměř tři tisíce kilometrů. "My už jsme zvyklí, z Prahy létáme na každý zápas. Už máme nalétáno hodně. Takže věřím, že zvládneme i tuto cestu, i když je dlouhá. Určitě máme radost, že tam poletíme, protože to znamená, že jsme postoupili," dodal Šilhavý, jehož svěřenci mají během Eura kvůli koronavirovým omezením po Evropě základnu v Praze.