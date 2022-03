Šilhavý nechtěl po vyřazení spekulovat o své budoucnosti u týmu

Solna (Švédsko) - Trenér Jaroslav Šilhavý nechtěl po vyřazení v semifinále play off mistrovství světa po prohře s domácími Švédy 0:1 po prodloužení spekulovat o své budoucnosti na lavičce národního týmu. Napřed si vše vyhodnotí s realizačním týmem. Fotbalový kouč je připravený na cokoli.

"To já nerozhodnu. Nevím, jak to bude. Je mi proti srsti řešit to po tomto zápase. Jsem připravený na cokoli. Napřed si to musíme vyhodnotit s kluky vzhledem k tomu, že nám posledního července končí smlouva. Měli bychom sedět s vedením a výkonný výborem a vyhodnotit si, co a jak," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Utkání ve Friends Areně v Solně poblíž Stockholmu rozhodl ve 110. minutě střídající záložník Robin Quaison. "Jsem zklamaný, kluci v kabině mají hlavy dole. Byť Švédové mají skvělé mužstvo, tak stejně jako my věděli, že dneska měli na to dotáhnout to do penalt a v nich si to rozdat o postup. I přes všechny problémy, které jsme s nominací měli, musím kluky pochválit za výkon," uvedl Šilhavý, který vede reprezentaci od září 2018 a loni s ní na evropském šampionátu postoupil do čtvrtfinále.

Kvůli řadě absencí včetně kompletní obranné čtyřky z loňského Eura i kanonýra Patrika Schicka nastoupili Češi poprvé pod jeho vedením v rozestavení se třemi stopery. "Jednoznačně to splnilo účel. Dlouho jsme o tom přemýšleli, protože se to musí sehrát a natrénovat. Měli jsme na to jeden trénink. Bylo to velké riziko, nicméně jsme byli domluvení s kluky, kteří to akceptovali. Vysvětlili jsme jim proč, vzhledem k tomu, že soupeř má skvělé útočníky a cpal to pořád do středu pole i vzhledem k absenci krajních obránců. Proto jsme se takhle rozhodli," konstatoval šedesátiletý kouč.

Absence aktuálně druhého nejlepšího střelce bundesligy Schicka se podle něj nejvíce projevila v nastavení druhého poločasu, kdy střídající Milan Havel zcela osamocen ve vápně po centru Tomáše Součka zamířil značně nepřesně. "Kdyby s námi přiletěl Patrik Schick a dostal se do šance, kterou měl v nastavení druhé půle Milan Havel, tak bychom asi postupovali. Řekl jsem to trochu ironicky. Samozřejmě chtěl dát gól, ale nemá takovou koncovku jako Patrik," prohlásil Šilhavý.

Poprvé střídal až v 76. minutě, kdy místo halfbeků Lukáše Masopusta a Jakuba Jankta přišli na hřiště defenzivnější Milan Havel a Aleš Matějů. "V pětičlenné řadě hráli na krajích napřed ofenzivní hráče a oba měli křeče. Stálo nás to hodně sil, proto byla střídaní vynucená. Potom jsme neudrželi balon vepředu a spíš se bojovalo, pracovalo, ale chyběla tam kvalita," podotkl bývalý trenér Plzně či Slavie.