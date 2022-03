Šilhavý: Nebylo jednoduché dostat hráče zpět na správnou vlnu, ale zvládli to

Cardiff - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že po čtvrteční porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa nebylo jednoduché dostat hráče zpět na správnou vlnu. Šedesátiletý kouč proto ocenil, jak jeho svěřenci přistoupili k přípravnému utkání ve Walesu, kde remizovali 1:1. Zopakoval, že o jeho budoucnosti u mužstva rozhodne schůzka s vedením asociace po návratu do Prahy.

Český celek po čtvrteční porážce ve Švédsku přišel o šanci na start na světovém šampionátu v Kataru a Šilhavý proto nemohl úvodní sraz letošního roku hodnotit pozitivně. "Samozřejmě hlavní cíl byla baráž. Chtěli jsme přes Švédy jít dál a porvat se o postup. Bohužel se to nepodařilo," řekl na tiskové konferenci v Cardiffu Šilhavý.

"Nebylo jednoduché dostat hráče zase zpět na správnou vlnu, do správné motivace, abychom to už hodili za hlavu. Byl to další zápas reprezentace, přistoupili jsme k tomu se vší vážností. Jak výsledkově, tak částečně i herně to kluci zvládli," doplnil Šilhavý.

Smlouva u reprezentace mu končí 31. července. Hráči zatím nevědí, zda bude u týmu pokračovat. "Nebyl čas (tohle řešit). Jen jsme se s některými hráči loučili, třeba Tomáš Souček tu už zůstává a jede zpět do klubu odsud. Ohledně budoucnosti platí moje předchozí odpověď před zápasem, že budeme chytřejší po naší schůzce s vedením," řekl Šilhavý, který vloni v létě dovedl mužstvo až do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Oproti utkání ve Švédsku udělal pět změn v zahajovací jedenáctce. "Sestava doznala změn, asi pět jmen tam bylo nových včetně brankáře. Bylo to trochu znát na souhře, kluci nehrají spolu tak pravidelně. Velšané v druhém poločase nastoupili a dostali nás pod tlak, ale myslím, že jsme to zvládli," uvedl Šilhavý.

Mrzelo ho, že kvůli zranění museli střídat plzeňský brankář Jindřich Staněk a slávistický záložník Lukáš Masopust. Jejich kluby čeká v neděli vzájemný zápas v lize. "Mrzí mě to. Staněk dostal od protihráče do hlavy. Vzhledem k tomu, že měl asi tři neděle dozadu otřes mozku, rozhodli jsme se spolu s doktory, že do druhého poločasu už nenastoupí. Teď vypadá v pohodě. Lukáše Masopusta píchlo v třísle. Ale věřím, že to nebude tak vážné zranění, aby nemohl hrát v klubu," dodal Šilhavý.