Šilhavý je přesvědčen, že Izraelci jsou schopní porazit Skotsko

Plzeň - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý považoval za povinnost zdolat v předposledním z šesti duelů Ligy národů doma Izrael poté, co odpoledne udržela národní tým ve hře o prvenství ve skupině B2 výhra Slováků nad vedoucím Skotskem. Český celek zvítězil v Plzni 1:0 a na Ostrovany ztrácí z druhého místa tabulky už jen bod. Šilhavý je přesvědčen, že Izrael má na to, aby ve středu doma obral o body Skotsko, což by národnímu týmu v kombinaci s výhrou nad Slovenskem vyneslo triumf ve skupině.

"S výsledkem jsme velice spokojeni, potřebovali jsme potvrdit vítězství Slovenska nad Skotskem. Když nám to zvýšilo naději na první místo, byla to naše povinnost doma vyhrát. I když jsme věděli, jak je soupeř silný," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho tým potřebuje, aby Skotsko získalo v Izraeli maximálně bod. Při rovnosti by český celek vinou horší vzájemné bilance s ostrovním soupeřem skončil druhý. "Považuji Izraelce za velmi silný tým se skvělými individualitami jako Solomon, Zahavi. Jsou to skvělí hráči. Dokázali to tady u nás i u nich, kde jsme vyhráli 2:1, ale v závěru si tam vytvářeli šance. Samozřejmě to nemůžeme ovlivnit a je to spíš takové přání, ale jsem přesvědčen, že jsou schopni doma Skoty porazit a že je porazí," uvedl Šilhavý.

"Ale my musíme koukat hlavně sami na sebe a porazit tady Slováky. Není to o tom, že oni (Izraelci) to zvládnou a my ne. První jsme my a pak je ten jejich zápas," dodal devětapadesátiletý trenér.

Zatímco jeho celek bude hrát ve středu o postup do elitní ligy A a výhra ve skupině zároveň může znamenat místo v baráži o mistrovství světa 2022, Slovensku půjde o to, aby nesestoupilo.

"Čekám derby se vším všudy. Budou tady hrát o záchranu, to jejich motivaci proti nám znásobí. Myslím, že jim prospěla změna (trenéra), nakonec postoupili na Euro. Byť jsem to (odvolanému) Pavlu Hapalovi samozřejmě nepřál. Hned po postupu porazili doma Skotsko a teď jedou k nám. Hrají také o umístění," konstatoval Šilhavý.

Byl rád, že reprezentace poprvé od loňského října udržela čisté konto. Přispěli k tomu dobrými výkony i stopeři Jakub Brabec a Tomáš Kalas. "Myslím, že hlavně v prvním poločase to bylo od nich velice dobré. Neměli to jednoduché, hráli proti nim skvělí hráči. Druhý poločas tam byla v začátku trochu taková nekoncentrovanost, nabídli jsme soupeři nějaké možnosti. Ale nepodali špatný výkon, i díky nim jsme udrželi čisté konto. Jsme rádi, že se nám to po dlouhé době povedlo," uvedl Šilhavý.