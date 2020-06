Šilhavý je na září natěšený, před nominací má z čeho vybírat

Nymburk - Kouč Jaroslav Šilhavý se už nemůže dočkat, až s fotbalovou reprezentací nastoupí v září k prvnímu zápasu po koronavirové pauze. Je rád, že při skládání nominace bude mít z čeho vybírat, protože v závěru restartované sezony se dostali do formy i dosud nevyzkoušení hráči. Šilhavý uvažuje například nad sparťanským ofenzivním talentem Adamem Hložkem a sleduje třeba i střední záložníky z Plzně.

Fotogalerie

"Jsem hodně natěšený, že se v září konečně uvidíme. Těším se na kluky i na všechny okolo týmu. Jsem rád, že už to konečně odstartuje a odehrajeme taky už nějaké zápasy," řekl Šilhavý novinářům.

Reprezentanti naposledy hráli zápas v listopadu na konci kvalifikace, z níž prošli na Euro. Šampionát byl ale odložen až na příští léto. Prvním utkáním po koronavirové pauze bude pro český tým 4. září úvodní duel nového ročníku Ligy národů na Slovensku, 7. září pak přivítá Skotsko.

"Hned ostrý start - derby. Je určitá výhoda, že pojedeme na Slovensko. Z hlediska cestování, organizace to bude lepší. Uvidíme, jak spácháme cestu na Slovensko, jestli třeba nevyužijeme vlak," uvažoval Šilhavý.

Vzhledem k opatřením proti koronaviru stále nemůže za reprezentanty jezdit do zahraničí. "Jsme v kontaktu přes telefon. Snažím se navštěvovat ligové zápasy tady v Česku, teď jsem jich viděl hodně. Za dva měsíce je nominace na to září. To už pojedou přípravy na novou sezonu, samozřejmě i teď v závěru jsme sledovali nebo sledujeme kluky, které tam máme. Někteří další si říkají o pozornost, pro nás jen dobře, že se tam objeví další adepti na nominaci," prohlásil Šilhavý.

Je rád, že bude mít z čeho vybírat. "Samozřejmě ten výběr nebudeme úplně jednoduchý. Ale je to asi lepší, než když to skládáte z ničeho nebo když je počet nižší. Věřím, že vybereme správnou nominaci," uvedl.

"Skloňují se teď mladí kluci ve Spartě, ale nechtěl bych nikoho příliš jmenovat. Ten záběr je širší, nejsou to jen kluci tady z ligy, ale i venku. Teď začal třeba hrát po zranění Pavelka, Tonda Barák, který hrál před koronavirem, teď hrál 20 minut. Takže se to mění. Říct v tuhle chvíli, že někdo má formu a určitě bude v nominaci, asi nejde. Nedá se říct, že bychom měli někde zkoušet, zavolat jednu jedenáctku na první zápas a pak ji poslat domů. To gró by mělo být z kvalifikace. Ale když někdo vyskočí a zamotá nám hlavu, jen dobře," dodal Šilhavý.

Nevyloučil, že by mohl dostat šanci teprve sedmnáctiletý Hložek. "Adam je velmi zajímavý typ, velký talent. Věřím, že se určitě dostane hodně vysoko. Ale v tuhle chvíli určitě nemohu říct, že Adam bude určitě v nominaci. Ale je mezi sledovanými hráči," řekl Šilhavý.

"Nechtěl bych přeskakovat, určitě mládí není za odměnu. Že když je někdo mladý, měl by automaticky dostat šanci. To určitě ne. Stejně jako že trenéři jsou chválení, že postaví mladé. Já se věku nebráním, pokud je dobrý, ať hraje starý nebo mladý. To je jedno," dodal Šilhavý.

Výbornou formu na jaře mají i střední záložníci z Plzně - Aleš Čermák, Pavel Bucha a Lukáš Kalvach, který už do reprezentace nakoukl. "Taky jsou to hráči, které sledujeme. Ten vzestup Plzně je i díky nim," řekl kouč.

Nevyloučil, že by se do týmu mohl vrátit čtyřiatřicetiletý útočník Milan Škoda, který v tureckém Rizesporu překonal metu 100 gólů v nejvyšších ligových soutěžích. "Když to tam bude sázet dál, tak proč ne," usmál se Šilhavý. "Milanovi to přeju, je to super kluk. Gratuloval jsem mu, posílali jsme si smsky," dodal kouč, který Škodu vedl ve Slavii.

Těší ho, že po vážném zranění na jaře začal pravidelně hrát reprezentační kapitán Bořek Dočkal. "Platí pro něj to stejné jako pro ostatní, záleží na jeho formě. Bořek byl náš klíčový hráč, rok marodil a dostává se do toho. Hraje pravidelně a i díky němu výkonnost Sparty stoupá," podotkl Šilhavý.

V říjnu a v listopadu se kvůli koronavirové pauze budou hrát v jednom reprezentačním bloku tři místo dosavadních dvou zápasů. "Bude to určitě záběr hlavně pro kluky, kteří budou hrát se svými týmy poháry. Zatím nejsme ještě rozhodnutí, jestli budeme na ty tři zápasy brát širší kádr, jestli bychom to rozložili. Ani nevím, zda to UEFA povolí," řekl Šilhavý.

Během koronavirové pauzy se nenudil. "Mám čtyři vnoučata, takže to bylo hodně kolem nich. Pak něco na baráku, taky jsem šprtal angličtinu a udržoval jsem se fit - cvičit, zaběhat si. Když začnou fotbaly starých pánů, abych byl připravený," dodal s úsměvem osmapadesátiletý kouč.