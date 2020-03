Šilhavý i reprezentanti s odložením ME souhlasí

Praha - Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý považuje odložení letního evropského šampionátu o rok za správný a jediný možný krok. Fotbal je podle něj při současné pandemii nového typu koronaviru na vedlejší koleji a hlavní je zdraví všech lidí. Podle předsedy Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody to znamená výrazně vyšší šanci na dohrání aktuálního ročníku na hřišti a ne u zeleného stolu.

"Je to od UEFA očekávané rozhodnutí. Jinak v této situaci ani rozhodnout nešlo. Samozřejmě s tím souhlasím. Dneska je fotbal na druhé koleji, jednoznačnou prioritou je zdraví všech okolo nás," řekl Šilhavý v nahrávce pro média od FAČR.

"Vnímáme to tak asi všichni. S tímhle (odložením) si lehce poradíme. Respektujeme toto rozhodnutí a podle toho se zařídíme," dodal Šilhavý, jehož svěřenci se původně měli představit na Euru v červnu letošního roku. V základní skupině je čekají Chorvatsko, Anglie a jeden ze čtyř vítězů play off podle Ligy národů.

Kouč je v telefonickém kontaktu s hráči, především s těmi, kteří působí v nákazou nejvíce zasažené evropské zemi Itálii. "Samozřejmě s hráči komunikuji. Zrovna včera jsem mluvil s kluky, co jsou v Itálii. Vyjádřil jsem jim podporu. Mají to složitější, než je to u nás. Všichni se k tomu upínají, bavili jsme se víceméně jen o tom, co nás teď přepadlo. O fotbale jsme ani moc nemluvili," řekl Šilhavý.

"Pro všechny je to nová věc, co teď zažíváme, tu krizovou situaci. Věřím tomu, že když budeme stejně jako ve fotbale držet všichni pohromadě i ve společnosti, budeme zodpovědní a disciplinovaní, tak to brzy zvládneme," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci se měli koncem března představit v USA ve dvou přípravných zápasech s Mexikem a Hondurasem. UEFA celý březnový termín přesunula zatím na červen a červnový program se má odehrát v náhradním termínu v listopadu. Na začátku září má odstartovat druhý ročník Ligy národů, která nahrazuje přípravná utkání a nabízí dodatečnou šanci kvalifikovat se na velké turnaje.

Reprezentanti považují odložení ME za nejlepší variantu

Čeští fotbaloví reprezentanti považují odložení letního evropského šampionátu o rok kvůli pandemii nového typu koronaviru za nejlepší z možných variant. Je jim jasné, že v současné kritické situaci, kdy jde o zdraví a lidské životy, není pro vrcholový sport místo.

"UEFA rozhodla v danou chvíli nejrozumněji, jak mohla. Žádné náhradní řešení samozřejmě není ideální, ale v ideálním světě se nyní jednoduše nenacházíme. Máme před sebou jiné a důležitější výzvy než fotbal," uvedl kapitán reprezentace a Sparty Praha Bořek Dočkal v tiskové zprávě agentury Sport Invest, kterého ho zastupuje.

"Je to z mého úhlu pohledu jediné logické řešení vzhledem k aktuální situaci ve světě i ve sportu. Fotbal je až daleko vzadu na seznamu priorit a úkolů, které teď před sebou všichni máme," doplnil brankář Tomáš Koubek.

Poté, co většina vlád přijala řadu přísných opatření proti šíření nákazy včetně omezení či zákazu volného pohybu, bylo prakticky jasné, že se Euro v původním termínu od 12. června do 12. července neodehraje.

"Tohle rozhodnutí vnímám z možných alternativ jako nejlepší. Všichni by si přáli, abychom tuto situaci vůbec nemuseli řešit, ale realita je, jaká je," konstatoval obránce Pavel Kadeřábek.

"Zdraví je přednější než sport, v Německu už je liga také od posledního víkendu přerušena. Pevně doufám, že se vše brzy podaří zvládnout a pak přijde čas taky na fotbal," doplnil hráč Hoffenheimu.

Prakticky všichni fotbalisté po celé Evropě se nyní připravují v domácím režimu individuálně. "Samozřejmě se těším na tradiční tréninkový rytmus a hlavně pak na zápasy před fanoušky, proto koneckonců všichni fotbal hrajeme. Ale sport přijde na řadu teprve v momentě, kdy se život vrátí do normálních kolejí. A k tomu musí svou ohleduplností a chováním přispět každý z nás," podotkl Dočkal, který se na jaře vrátil po vleklém zranění a za reprezentaci nehrál od předloňského listopadu.

"Budu samozřejmě strašně rád, pokud se fotbal na všech úrovních znovu rozběhne. Bude to totiž znamení toho, že se svět vrátil do normálu. Do té doby je třeba respektovat pokyny a být obezřetní a ohleduplní ke svému okolí," dodal Koubek, jenž působí v německém Augsburgu.

Podle Svobody je odložení ME signál, aby se ligy dohrály

Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, uvítala odložení letního evropského šampionátu o rok kvůli pandemii nového koronaviru. Podle předsedy Dušana Svobody to znamená výrazně vyšší šanci na dohrání aktuálního ročníku na hřišti a ne u zeleného stolu. Jak přerušenou sezonu dokončit bude LFA teprve řešit.

V Česku se nejvyšší fotbalové soutěže zastavily na začátku minulého týdnu po pondělní dohrávce 24. ligového kola. LFA nejprve rozhodla o tom, že se následující dvě kola budou hrát bez diváků s maximálním počtem 100 osob na stadionu, vláda však o den později na 30 dní vyhlásila nouzový stav a zakázala jakékoliv sportovní akce nad 30 lidí. Později dokonce omezila volný pohyb lidí.

Po dobu nouzového stavu LFA profesionální soutěže pozastavila a kluby hráčům nařídily individuální trénink v domácím režimu.

"Odložení mistrovství Evropy o rok vítáme, znamená to pro nás větší manévrovací prostor pro dohrání tohoto ročníku. Vnímám to jako silný signál směrem k ligovým soutěžím, aby mohly být dohrány na hřišti, a ne u zeleného stolu," uvedl Svoboda v tiskové zprávě LFA.

"Nicméně ve chvíli, kdy se Česko nachází stále v nouzovém stavu, je hodně předčasné spekulovat o variantách, jak půjde tuto sezonu dokončit. V nejbližších týdnech se jistě hrát nezačne," dodal šéf LFA.

V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a následná nadstavba, která bude mít pro většinu týmů pět kol. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní.

Dohrát ligové soutěže je stěžejní, řekl Malík po odložení Eura

Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka všech 55 členských států UEFA na dnešní videokonferenci jednomyslně podpořilo odložení evropského šampionátu o rok na červen a červenec 2021. Šéfové jednotlivých svazů věří, že se díky tomu podaří dohrát aktuální klubovou sezonu, kterou přerušila pandemie nového typu koronaviru.

"Videokonference poměrně očekávaně vyzněla naprosto jednoznačným způsobem. Všechny asociace vyjádřily naprostou podporu závěru, který jsme přijali. Kromě zdravotních a ekonomických motivů tím hlavním je, aby v zemích, které jsou postižené aktuální situací kolem koronaviru, bylo možno dohrát ligové soutěže. To považuji za stěžejní," uvedl Malík v nahrávce pro média.

"Už zpočátku tohoto týdne jsme avizovali pod tíhou stávající situace a informací, které jsme měli k dispozici, že si neumíme představit, že Euro zůstane v současném termínu. Určitě jsme byli pro posun. Posun o rok je naprosto logický a dává smysl," dodal Malík.

UEFA se podle něj dohodla s dalšími organizacemi, že domácí soutěže a evropské poháry se budou moci ve zbytku sezony hrát současně. "UEFA tomu šla naproti. Samozřejmě probírala jednotlivé možnosti, které jsme dnes měli na stole, i s ostatními organizacemi - s FIFPro zastupující hráče, s asociací evropských soutěží a asociací evropských klubů. Shodly se mimo jiné na tom, že bude možné nedodržovat vyhrazená okna," uvedl Malík.

"Domácí soutěže se budou moci dohrát i v termínech, kdy běžně jsou evropské soutěže - Liga mistrů a Evropská liga. A obráceně UEFA bude moci využívat víkendové termíny, které jsou za normálních okolností vyčleněny pro domácí soutěže. Čili tímto si UEFA s ostatními zainteresovanými subjekty pomáhá, aby se podařilo vše v co nejkratším čase dohrát," dodal Malík.