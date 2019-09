Šilhavý: Hráči si porážku v Kosovu vyříkali, věřím, že se poučíme

Podgorica - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého si čeští fotbalisté společně vyříkávali nepovedené sobotní utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu a porážku 1:2. Věří, že se tým z chyb poučí a zvládne důležitý úterní zápas v Podgorici proti domácí Černé Hoře. Vzhledem k vývoji ve skupině nebere nic jiného než tři body.

"Co já vím, tak hráči po zápase v Kosovu měli sezení. Samozřejmě jim ta porážka nebyla jedno, něco si asi vyříkali. Nicméně ten výsledek už vrátit nejde. Soustředíme se na analýzu, co jsme udělali špatně, co dobře a už se připravujeme na další zápas. Věřím, že se poučíme z chyb, které jsme udělali, a zítra to zvládneme," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci se po polovině skupiny propadli na nepostupové třetí místo dva body za Kosovo, Černá Hora ztrácí na český celek čtyři body. "Do každého zápasu vždy jdeme s tím, že chceme tři body. Zítra vzhledem k tomu, že jsou to tři body do tabulky, a také s ohledem na to, že jsme v Kosovu tři body ztratili, ty tři body nutně potřebujeme. Uděláme vše pro to, abychom je získali," prohlásil Šilhavý.

Doufá, že se tým vyvaruje chyb, kterých se dopustil v Kosovu, kde neudržel vedení 1:0. "Zklamala mě taková lehkomyslnost, hlavně u těch dvou inkasovaných gólů. Trestuhodná nekoncentrace. Z toho se musíme poučit a neopakovat to. Dali jsme první gól po kombinaci od brankáře a pak to takovéhle chyby zdevastují. Nekoncentrovaností jsme se připravili o tři body. Musíme zlepšit i osobní souboje, v tom musíme přidat," uvedl Šilhavý.

Nevyloučil změny v sestavě. "Uvidíme ještě podle tréninku, jak to bude vypadat. Možná, že plánujeme nějakou změnu udělat," konstatoval Šilhavý. Hráči jsou podle něj zdravotně v pořádku, připraven je i útočník Patrik Schick, který měl drobné zdravotní potíže v minulém týdnu.

V červnovém duelu v Olomouci český tým porazil Černou Horu jasně 3:0. Balkánský celek od července vede bosenský trenér Faruk Hadžibegič, který ve čtvrteční premiéře zvítězil s týmem 2:1 doma v přípravě nad Maďarskem.

"Myslím, že Černá Hora je podobný soupeř jako Kosovo. Spoléhají taky na zisk míče a rychlé protiútoky. To si musíme pohlídat. Je otázka, v jakém rozestavení nastoupí s novým trenérem. Jestli nastoupí oba hrotoví útočníci Mugoša a Bečirajem, nebo jen jeden a zpevní střed hřiště. Doma možná na začátku vstoupí aktivně. Dnes jsme si analyzovali jejich zápas s Maďary, zítra si znovu pustíme sestřih našeho utkání v Olomouci a řekneme si víc," prohlásil Šilhavý.