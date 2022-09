Šilhavý hodnotí účast ve skupině A Ligy národů kladně, tým podle něj držel krok

Ilustrační foto - Trenér Jaroslav Šilhavý na tiiskové konferenci k nominaci české fotbalové reprezentace a týmu do 21 let na zářijové zápasy, 13. září 2022, Praha.

St. Gallen (Švýcarsko) - Přestože čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny A Ligy národů ve Švýcarsku prohráli 1:2 a vzhledem k poslednímu místu v tabulce sestoupili do divize B, hodnotil jejich trenér Jaroslav Šilhavý účinkování mezi elitou spíše pozitivně. Reprezentanti podle něj až na sobotní domácí debakl 0:4 od Portugalska herně nepropadli. Kouč je přesvědčen, že na výkonu ve Švýcarsku se dá stavět.

Český tým při premiéře ve skupině A získal čtyři body, které uhrál v úvodních dvou domácích zápasech se Švýcarskem a Španělskem. V následných čtyřech duelech utrpěl porážky. "Celkově to hodnotím kladně. Myslím, že všichni, hráči i my, jsme získali z těchto zápasů v té nejsilnější skupině skvělé zkušenosti. To bylo nezaplatitelné," řekl na tiskové konferenci v St. Gallenu Šilhavý.

"Zápas s Portugalskem doma nám určitě nevyšel, u nich (v Lisabonu) první poločas. Jinak ty zápasy byly celkem povedené, nebyli jsme úplně ten velký outsider. Drželi jsme s nimi krok. Na výsledcích, které jsme udělali v prvních dvou zápasech, se dá stavět. Motivace bude velká, abychom se zase pokusili dostat zpět," doplnil kouč.

Jeho svěřenci potřebovali ve Švýcarsku k odvrácení posledního místa a udržení se v elitní skupině zvítězit. Ve 29. a 30. minutě ale po chybách inkasovali a pak už dokázal útočník Patrik Schick jen snížit. Po změně stran nedal kapitán Tomáš Souček penaltu.

"Mám smíšené pocity, výsledek nás samozřejmě mrzí. Cítím, že jsme tu předvedli velmi dobrý výkon. Zvlášť po tom nepovedeném zápase, který jsme hráli před třemi dny (s Portugalskem). Herně to dnes bylo velmi dobré, jen škoda, že jsme to za stavu 2:1 nezdramatizovali tou penaltou. Na obou stranách bylo hodně šancí, muselo se to líbit, na tom se dá stavět," řekl Šilhavý.

Krátký nevydařený úsek v první půli si neuměl vysvětlit. "Bylo to šílené. Člověk byl zklamaný z inkasovaného gólu, a než se otočil, už to bylo 2:0. Ze začátku jsem se zalekl, takhle těžký soupeř a najednou vede 2:0. Ale naštěstí jsme ještě do poločasu dali kontaktní gól a pak jsem cítil, že tým si za tím jde. Věřil jsem, že to zdramatizujeme," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci neproměnili pokutový kop v druhém utkání po sobě, proti Portugalcům neuspěl Schick. "Jsou určeni jeden až tři čtyři hráči na penaltu, s Portugalskem i dnes byli stejní. Patrik asi komunikoval s Tomášem, kdo půjde. On ji nedal minule, Tomáš si věřil, tak šel. Nedal, to se stane. Člověk nepromění šance, penalta se může taky neproměnit. Je škoda, že zrovna v téhle době, že se to stane dvakrát za sebou. Je to trošku frustrující, ale nedá se nic dělat," konstatoval Šilhavý.

Jeho tým se neprobojoval na nadcházející světový šampionát a v listopadu zakončí letošní rok přípravnými zápasy s Faerskými ostrovy a v Turecku. Šilhavý plánuje, že dá šanci i některým hráčům z jednadvacítky, která postoupila na mistrovství Evropy.

"S (trenérem) Honzou Suchopárkem jsme předběžně domluveni, že na ty další dva přípravné zápasy už plánuje někoho vyzkoušet. Už to mohlo být tento sraz, ale hráli baráž, tak jsme jim do toho nechtěli sahat," dodal Šilhavý, s nímž FAČR na jaře prodloužila smlouvu na nadcházející kvalifikační cyklus.