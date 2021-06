Šilhavý cítí před vstupem do ME a vrcholem trenérské kariéry nervozitu

Glasgow - Trenér Jaroslav Šilhavý v pondělním úvodním utkání na mistrovství Evropy proti Skotsku povede fotbalovou reprezentaci poprvé jako hlavní kouč na závěrečném turnaji a připustil, že cítí nervozitu. Věří, že národní tým vyladil formu a podá lepší výkony než v přípravných zápasech. Zároveň doufá, že mužstvo Skotům oplatí dvě podzimní porážky z Ligy národů.

"Nervozita není lehká, je větší, ale je úměrná tomu, co je před námi, co nás čeká. Samozřejmě je pro mě obrovská čest být na tomhle postu a probojovat se na Euro. Je to v podstatě vyvrcholení našeho působení v roli reprezentačních koučů. Moc se na to těšíme. Je to pro mě asi vrchol mé trenérské kariéry," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

"Věříme tomu, že ta doba, kterou jsme ušli, přinášela postupně výsledky. A že tady bychom to měli zúročit a pokusit se o dobrý výsledek," dodal devětapadesátiletý kouč, který vede mužstvo od září 2018. V minulosti už v roli asistenta trenéra zažil dvě Eura a jedno mistrovství světa.

Se Skotskem se reprezentace utká potřetí v krátké době, na podzim utrpěla porážky 1:2 doma a 0:1 venku v Lize národů. "Já jsem bohužel ty zápasy viděl jen v televizi. Jednou nás odvolala naše hygiena, jednou jsem měl covid. Takže jsem to sledoval nervózně u televize. Teď to bude poprvé naživo. Věřím, že ty zkušenosti z předchozích dvou zápasů využijeme k tomu, abychom Skoty konečně porazili," uvedl Šilhavý.

"Doplnil je Tierney, který nebyl v předešlých zápasech. Mají další hráče z Premier League. Oproti zápasům, co jsme s nimi hráli, mi přijdou silnější. Hrají účelnější fotbal, důrazný, běhavý. Jdou kolmo dopředu do útočníků, tam jsou silní, navíc z velmi dobré obrany. Je to první zápas skupiny, myslím, že to bude vyrovnané utkání a rozhodnou třeba maličkosti," dodal Šihavý.

Dalšími dvěma českými soupeři ve skupině budou Chorvatsko a Anglie. "Zítra to rozhodně je hodně důležitý zápas. Jestli klíčový, to nevím. Pak nás samozřejmě čekají další dva těžké zápasy s týmy, které jsou favority skupiny. Ale je to taky za tři body, může se stát cokoliv. Zítra to hodně napoví, ale neřekl bych, že kdyby to nevyšlo, že by vše skončilo, že bychom mistrovství vzdali. To rozhodně ne," poznamenal Šilhavý.

V přípravě jeho tým prohrál 0:4 v Itálii a poté v úterní generálce porazil Albánii 3:1. "Zítra to bude úplně jiný zápas než ty přípravné. S Albánií už to bylo mnohem lepší, byť tam byla okénka. Ukázalo nám to možná právě včas ještě před samotným šampionátem, kde ještě máme problémy. Dnes máme trénink, skutečně se nadechneme toho mistrovství a věřím, že zítra to bude gradovat," uvedl kouč.

Nad sestavou už neváhá. "Ještě se třeba může něco změnit na tréninku v případě nějakého zranění, ale v téhle chvíli už máme o sestavě jasno. Co se týče zdravotního stavu, tak všichni jsou připraveni nastoupit," řekl Šilhavý.

Na poslední chvíli vypadl z nominace brankář Jiří Pavlenka, kterého po utkání se Skoty nahradí Tomáš Koubek. "Samozřejmě je to vždy nepříjemné, když už v průběhu přípravy na mistrovství vypadne jakýkoliv hráč. Zrovna na tomhle postu, je to vlastně už druhý brankář. Věřím tomu, že už toho bylo dost," podotkl Šilhavý.

Nemá obavy, že by zápas ovlivnil incident z březnové odvety osmifinále Evropské ligy, v níž záložník Rangers Glen Kamara obvinil slávistického stopera Ondřeje Kúdelu z rasismu. Český zadák po trestu od UEFA přišel o účast na turnaji. "Věřím, že to bude čistě sportovní boj. Z naší strany rozhodně žádné nepřátelství není. Věřím, že to zítra na hřiště bude fair play," uvedl Šilhavý.

Na zápas může kvůli omezením proti koronaviru jen 12 tisíc diváků. Českým fanouškům ztížila účast na utkání povinná desetidenní karanténa po příjezdu do Glasgow. "Myslím, že je to pro Skoty určitá výhoda. Domácí fanoušci jsou hladoví, dlouho nemohli na stadiony. Bude to pro ně velká motivace," dodal Šilhavý.