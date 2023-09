Šilhavý: Albánce určitě nepodceňujeme, jsou velmi nepříjemní, chtějí dávat góly

Praha - Přestože fotbalisté Albánie jen jednou postoupili na velkou akci, trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý je před čtvrtečním vzájemným zápasem v kvalifikaci mistrovství Evropy v žádném případě nepodceňuje. Jednašedesátiletému kouči je jasné, že případné vítězství v přímém souboji o první místo ve skupině by jeho svěřence výrazně přiblížilo k postupu na šampionát v příštím roce. Na tiskové konferenci si pochvaloval, že všichni hráči v aktuální nominaci jsou v pořádku.

Albánci z druhého místa ve skupině ztrácejí na Česko jediný bod. "Jestli jejich tým někdo podceňoval, tak my jsme to určitě nebyli. Je to velice nepříjemný tým s řadou dobrých individualit. Hráči, kteří jsou v nominaci, hrají ve vyspělých západních ligách. Hodně z nich je ze Serie A, už to předurčuje k tomu, že to rozhodně nejsou nějací slabí hráči," prohlásil Šilhavý.

"Navíc na začátku roku přišel nový trenér (Sylvinho), zlepšila se organizace hry, jejich pojetí. Jsou rychlí dopředu, hodně nebezpeční v přechodové fázi, pohotoví střelci. Jejich nátura je jít dopředu, chtějí dávat góly. Budeme muset být maximálně pozorní a koncentrovaní po celý zápas. Jedna chybička může rozhodnout," dodal trenér.

Pokud by jeho svěřenci Albánii porazili, měli by už na dosah účast na šampionátu v Německu, kam projdou první dva týmy z každé skupiny. "Samozřejmě ty počty jsou jasné. Kdybychom zítra vyhráli, tak bychom se posunuli dopředu. Určitě by ale ještě nebylo nic hotového," konstatoval Šilhavý.

Před pondělním začátkem srazu vypadl z nominace kvůli zranění obránce David Douděra, ostatní hráči jsou ale v pořádku. Připraven naskočit bude po nedávném zranění hlavy i kapitán Tomáš Souček.

"Všichni jsou v pořádku a připraveni k dnešnímu tréninku. Co se týče sestavy, dá se říct, že už máme jasno," řekl Šilhavý, který v posledních zápasech střídal rozestavení na tři nebo čtyři obránce. "Už jsme rozhodnuti, samozřejmě nebudu to prozrazovat. Bude to podobné rozestavení jako v posledních zápasech," doplnil.

Od nástupu k mužstvu v roce 2018 ve čtvrtek odkoučuje přímo na lavičce jubilejní 50. zápas národního týmu, za svého působení u reprezentace ve čtyřech duelech scházel kvůli koronaviru. FAČR mu po konzultaci s komisí pro historii a statistiku aktuálně počítá 52 utkání včetně tří zápasů, v nichž ho nahradil asistent Jiří Chytrý. Do bilance mu nezahrnuje jen duel proti Skotsku v roce 2020, kdy nastoupil narychlo složený nový celek pod vedením Davida Holoubka.

"Abych se přiznal, moc to nesleduji. Za tou padesátkou teď prostě vidím další důležitý zápas, který potřebujeme zvládnout. Když ho zvládneme, pak se třeba člověk ohlédne zpátky. Těch zápasů je poměrně dost. Je to samozřejmě příjemné vést reprezentaci v tolika zápasech," uvedl Šilhavý.