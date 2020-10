Šilhavého těšilo, jak se tým vyrovnal s problémy kvůli covidu

Haifa (Izrael) - Trenér Jaroslav Šilhavý si pochvaloval, jak se čeští fotbalisté v utkání Ligy národů v Izraeli vyrovnali s problémy, které reprezentaci před zápasem připravil koronavirus. Kvůli covidu-19 vypadlo několik hráčů v čele s kapitánem Bořkem Dočkalem a polovina týmu přicestovala z Kypru do dějiště duelu Haify až dnes. Český celek i tak zvítězil 2:1 a ve skupině dál ztrácí bod na vedoucí Skotsko, kde se představí ve středu.

"Jsem především rád za to vítězství, protože problémy jsme měli velké. Musím kluky pochválit, že to i v těch nestandardních věcech dnešní doby zvládli tříbodově," uvedl Šilhavý na tiskové konferenci.

K dispozici měl jen 18 hráčů a devět z nich přiletělo do Haify po sobotních kontrolních testech na Kypru, kde se tým chytal po středeční výhře 2:1 v přípravě nad domácím výběrem, až dnes malým letadlem.

"Měli jsme tu v podstatě jen jediného útočníka a plno obranných hráčů. Vyrovnali jsme se s tím více než dobře. Tyhle věci nás teď zlobí, o to je to vítězství cennější. Vezeme tři body s takto silným soupeřem. Jsme rádi, do tabulky nám to hodně pomůže," prohlásil Šilhavý.

Jeho celek vedl od 14. minuty, kdy si dali Izraelci kuriózní vlastní gól po malé domů, kterou promáchl brankář. "Fotbal je o chybách, Izraelci jich dnes udělali víc než my. Paradoxně my jsme předtím dvě velké šance nedali, soupeř nám tím gólem pomohl. To se někdy stává. Pramenilo to z té aktivity v úvodu zápasu, možná jsme si to i zasloužili. Možná jsme soupeře trochu zaskočili," přemítal Šilhavý.

Dvě minuty po pauze zvýšil Matěj Vydra, který dal v reprezentaci gól poprvé od března 2016. "Už bylo na čase. Doufám, že se Matěj chytne. Že mu to pomůže i do jeho působiště v Anglii a tady si řekne o místo mnohem výrazněji. Pořád si myslím, že je v něm velký potenciál, který nedokáže prodat," poznamenal Šilhavý.

V 56. minutě snížil Eran Zahavi a v závěru český tým zachránil od vyrovnání gólman Tomáš Vaclík, který vykopl míč na tyč. "Musím říct, že Izraelci na mě udělali velký dojem. Jsou velmi techničtí, rychlí, vědí, co mají hrát, na míči jsou skvělí. V závěru jsme přečkali velké šance, Vacloš to tečoval na tyč. Myslím, že o to je naše vítězství cennější," prohlásil Šilhavý.

Pochválil záložníka Lukáše Provoda, který v závěru po vystřídání Vydry dohrával na hrotu útoku. "Bylo to těžké, protože jsme museli přestavovat sestavu. Musím říct, že Lukáš dnes odehrál výborný zápas. Poradil si jak na straně, tak ve středu útoku. Byl to jeden z našich nejlepších hráčů," dodal Šilhavý.