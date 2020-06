Šilar doufá, že se lidovcům povede v Senátu obhájit šest míst

Praha - Lidovci vyšlou do říjnových senátních voleb 12 kandidátů. Obhajovat budou šest míst, předseda klubu Petr Šilar doufá, že se podaří sílu klubu uhájit, i když to považuje za náročný úkol. Uvedl to při dnešním představení kandidátů v horní komoře. Do voleb půjdou kandidáti KDU-ČSL v mnoha obvodech s podporou dalších pravicových stran. Velmi dobrou spolupráci při jednáních podle Šilara prokázaly ODS, TOP 09 a hnutí Starostové.

Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že lidovečtí senátoři jsou silné osobnosti, které si dokážou stát za svými názory. A takoví jsou i kandidáti pro podzimní hlasování. "Nabízíme kandidáty s rozumem, protože Senát potřebuje rozum, silné osobnosti, které dokážou věci pojmenovat," uvedl. Horní komoru označil za kyvadlo, které má být schopno vyvážit, co se při přípravě legislativních návrhů nepodařilo ve Sněmovně, a pojistku ústavnosti vůči populismu. Za dobrý výsledek voleb označil stav, kdy lidovci zůstanou "hybnou silou věcí, které se v komoře dějí".

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Pozici lidovců při obhajobě jejich ovlivnil podle Šilara úspěch strany před šesti lety. Obhajovat mandát budou například Jitka Seitlová či Václav Hampl, Václav Láska a Jiří Carbol. Se zkušeností ze Sněmovny se o mandát v horní komoře bude ucházet Jaroslav Klaška.