Siláckými výkony odstartovaly v Pelhřimově Rekordy v karanténě

Pelhřimov - Světovými rekordy siláka Reného "Golema" Richtera a jeho jedenáctiletého syna Matthiase začaly dnes v Pelhřimově Rekordy v karanténě. Nahradily letošní 30. ročník festivalu rekordů, který pořadatelé kvůli koronaviru odložili na příští rok. Richter, který je držitelem několika světových rekordů, chce jejich překonáváním upozornit na užívání podpůrných látek v kulturistice a silových sportech.

"Chci dokázat, že člověk je bez těchto látek schopen docílit fyzického úspěchu na světové úrovni," řekl Richter. Původně si vytýčil, že každý měsíc překoná jeden světový rekord. Některé výkony překazila koronavirová krize, jiné se prostě nepovedly. Místo něj ale rekordů začal dosahovat jeho syn.

Dnes v Pelhřimově byli úspěšní oba. Syn dokázal v zubech zvednout čtyřicetikilové závaží, přičemž světový rekord v jeho věkové kategorii byl 28 kilogramů, otec zvládl za 55 vteřin zvednout v zubech šest betonových obrubníků vážících 80 kilogramů, které následně asistent rozbíjel palicí. Nejnáročnější podle Richtera nebylo uzvednout obrubníky, ale odolat síle, kterou do nich asistent šestikilogramovou palicí bušil. Světový rekord ve stejné disciplíně byly čtyři rozbité obrubníky.

Rekordy v karanténě potrvají v Pelhřimově do 14. června. V dalších dnech se představí Petr David, který je schopen unést v jedné ruce 12 tupláků piva. Klára Michlová se zase pokusí co nejdéle vydržet v pozici "provaz", chtěla by pokořit dvě hodiny, aby překonala gymnastický rekord, řekl Miroslav Marek z Agentury Dobrý den, která akci pořádá.

V pátek přijede do Pelhřimova srbský výtvarník Raka Miličevič, který vytváří psaligrafické (vystřihované) portréty. Za hodinu se pokusí vystřihnou co nejvíc známých tváří, pak bude portrétovat i návštěvníky muzea. V neděli je bude portrétovat karikaturista Lubomír Vaněk. Podle Marka budou portréty alespoň v náznaku opatřeny rouškou, aby bylo zřejmé, že vznikaly v době koronaviru.

V sobotu se otužilecký rekordman Petr Kocián pokusí překonat světový rekord vestoje, uzavřen v proskleném boxu, zasypán co nejdéle ledem. V ledu musí vydržet déle než dvě hodiny osm minut a 15 vteřin.

Součástí dnešního programu bylo představení retrospektivní výstavy Přes Pelhřimov do České knihy rekordů, která na velkoformátových fotografiích připomíná mimořádné výkony a výtvory z let 1990 až 2020. Od 15. do 28. června bude výstava k vidění v zahradě pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit a od 30. června do konce letních prázdnin si ji budou moci prohlédnout návštěvníci hradu Lipnice nad Sázavou.